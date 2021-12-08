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Верка Сердючка, Полякова, Дорофеева: сколько стоят корпоративы украинских звезд

Стоимость выступлений знаменитостей доходит до миллиона гривен

сегодня, 12:46
Автор:

Елизавета Черных
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Новый год не за горами, и многие уже начинают готовиться к празднованию. Некоторые отмечают с размахом, приглашая выступить на мероприятии знаменитостей. Журналисты УНИАН выяснили, сколько стоят корпоративы популярных украинских артистов. 

Верка Сердючка, Полякова, Дорофеева: сколько стоят корпоративы украинских звезд

Сколько стоят корпоративы украинских звезд - фото из открытых источников

Верка Сердючка 

Один из самых зажигательных артистов украинской эстрады Андрей Данилко, он же Верка Сердючка, оценивает выступление длительностью 45 минут в 25 тысяч евро (770 тысяч гривен). 

Верка Сердючка, Полякова, Дорофеева: сколько стоят корпоративы украинских звезд - фото 2

Оля Полякова

Украинская певица Оля Полякова, которая также известна своей яркой шоу-программой и запоминающимися образами, как и Сердючка берет за выступление на корпоративе 25 тысяч евро. 

Верка Сердючка, Полякова, Дорофеева: сколько стоят корпоративы украинских звезд - фото 3

MONATIK

Журналисты отмечают, что певец Дмитрий Монатик оценивает свои выступления гораздо выше других украинских знаменитостей. Его корпоратив стоит более миллиона гривен. 
Верка Сердючка, Полякова, Дорофеева: сколько стоят корпоративы украинских звезд - фото 4

Надя Дорофеева

Певица Надя Дорофеева, которая недавно начала сольную карьеру, покинув популярный дуэт "Время и Стекло" выступит на корпоративе за 20 тысяч долларов (545 тысяч гривен). 

Верка Сердючка, Полякова, Дорофеева: сколько стоят корпоративы украинских звезд - фото 5

MOZGI

Группа MOZGI, в составе которой популярный украинский исполнитель Алексей Потапенко (Потап) возьмут за выступление на корпоративе такую же сумму, как и Дорофеева. Журналисты также отмечают, что жена лидера группы Настя Каменских, кажется, пока не готова заявить о стоимости корпоратива, так как цену на ее выступление не удалось узнать. 
Верка Сердючка, Полякова, Дорофеева: сколько стоят корпоративы украинских звезд - фото 6

Ранее "Комментарии" писали, что путь к славе у многих голливудских знаменитостей был довольно непростым, и прежде чем достигнуть успеха в своей индустрии, они зарабатывали себе на жизнь, протирая столики в кафетерии. Какие голливудские знаменитости работали официантами — читайте в материале.  


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Источник: https://www.unian.net/lite/stars/zvezda-na-korporative-skolko-stoyat-mozgi-verka-serdyuchka-polyakova-i-drugie-11635339.html
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