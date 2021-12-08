Верка Сердючка, Полякова, Дорофеева: сколько стоят корпоративы украинских звезд

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Елизавета Черных
Новый год не за горами, и многие уже начинают готовиться к празднованию. Некоторые отмечают с размахом, приглашая выступить на мероприятии знаменитостей. Журналисты УНИАН выяснили, сколько стоят корпоративы популярных украинских артистов.
Сколько стоят корпоративы украинских звезд - фото из открытых источников
Верка Сердючка
Один из самых зажигательных артистов украинской эстрады Андрей Данилко, он же Верка Сердючка, оценивает выступление длительностью 45 минут в 25 тысяч евро (770 тысяч гривен).
Оля Полякова
Украинская певица Оля Полякова, которая также известна своей яркой шоу-программой и запоминающимися образами, как и Сердючка берет за выступление на корпоративе 25 тысяч евро.
MONATIK
Певица Надя Дорофеева, которая недавно начала сольную карьеру, покинув популярный дуэт "Время и Стекло" выступит на корпоративе за 20 тысяч долларов (545 тысяч гривен).
MOZGI
Ранее "Комментарии" писали, что путь к славе у многих голливудских знаменитостей был довольно непростым, и прежде чем достигнуть успеха в своей индустрии, они зарабатывали себе на жизнь, протирая столики в кафетерии. Какие голливудские знаменитости работали официантами — читайте в материале.
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