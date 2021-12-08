Верка Сердючка, Полякова, Дорофеева: сколько стоят корпоративы украинских звезд

Новый год не за горами, и многие уже начинают готовиться к празднованию. Некоторые отмечают с размахом, приглашая выступить на мероприятии знаменитостей. Журналисты УНИАН выяснили, сколько стоят корпоративы популярных украинских артистов.

Сколько стоят корпоративы украинских звезд - фото из открытых источников

Верка Сердючка

Один из самых зажигательных артистов украинской эстрады Андрей Данилко, он же Верка Сердючка, оценивает выступление длительностью 45 минут в 25 тысяч евро (770 тысяч гривен).





Оля Полякова

Украинская певица Оля Полякова, которая также известна своей яркой шоу-программой и запоминающимися образами, как и Сердючка берет за выступление на корпоративе 25 тысяч евро.

MONATIK

Журналисты отмечают, что певец Дмитрий Монатик оценивает свои выступления гораздо выше других украинских знаменитостей. Его корпоратив стоит более миллиона гривен.









Певица Надя Дорофеева, которая недавно начала сольную карьеру, покинув популярный дуэт "Время и Стекло" выступит на корпоративе за 20 тысяч долларов (545 тысяч гривен).





MOZGI

Группа MOZGI, в составе которой популярный украинский исполнитель Алексей Потапенко (Потап) возьмут за выступление на корпоративе такую же сумму, как и Дорофеева. Журналисты также отмечают, что жена лидера группы Настя Каменских, кажется, пока не готова заявить о стоимости корпоратива, так как цену на ее выступление не удалось узнать.





Ранее "Комментарии" писали, что путь к славе у многих голливудских знаменитостей был довольно непростым, и прежде чем достигнуть успеха в своей индустрии, они зарабатывали себе на жизнь, протирая столики в кафетерии. Какие голливудские знаменитости работали официантами — читайте в материале.

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