Вот почему Каменских и Сердючка снова ляпают со сцены "какаяразница": на что намекают Украине

В украинском информационном пространстве не было уделено должного внимания заявлению постпреда США при НАТО Мэтью Уитакера, который заявил, что США придется добиться согласия обеих сторон, чтобы прекратить войну. И США не важно, каким будет это соглашение: "защита русских церквей в Украине или русскоязычных граждан Украины". Об этом рассказал политолог Алексей Голобуцкий.

Настя Каменских и Верка Сердючка. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, по факту теперь становится понятным, почему известные звезды шоу-бизнеса Настя Каменских и Верка Сердючка настолько уверенно начали плевать на законы, посылают украинцев и снова хлопают со сцены "какаяразница".

"Ведь они уже полностью убеждены: скоро, очень скоро все вернется в привычный путь. Снова станет доступным российский рынок шоубиза, снова продукт будет клепаться сразу языком, для того рынка, а украинские потребители дерьма и так поймут, отдельная версия для них – лишние и ненужные расходы", – отметил политолог.

