"Воюет за Путина": звезда украинского кино шокировал откровенной правдой о брате-террористе

Известный украинский актер Андрей Исаенко, получивший известность благодаря ролям в сериале "Женский врач" и фильме "Киборги", поделился личными переживаниями по отношению к родственникам в России. По его словам, некоторые из них открыто поддерживают агрессию против Украины, а один из его близких – брат – служит даже в российской армии.

Фото: из открытых источников

"Моя бабушка родом из Сибири, и большинство ее родных осталось там. Они настроены радикально против нашей страны. Когда началась полномасштабная война, они мне ничего не писали, ведь я сразу прекратил любое общение. Они предлагали приехать к ним и спастись. У сестры моей матери сын воюет на стороне РФ, а одна из родственниц позже принесла извинения за действия своей страны", – рассказал актер в интервью РБК-Украина.

Исаенко откровенно признался, что не испытывает никакого сострадания по поводу ситуации с родственниками, поддерживающими войну.

"Я просто вычеркнул этих людей из своей жизни. Для меня они уже не родственники. Вычеркнуть человека из-за его негативных поступков гораздо проще, чем кажется. Это ощущение, будто сам человек помогает тебе отпустить его", – говорит знаменитость.

Актер подчеркнул, что подобные решения дают ощущение внутреннего покоя и свободы от токсических отношений. Он также отметил, что не планирует возобновлять контакты с поддерживающими агрессию родственниками и воспринимает их поведение как окончательный предел для любого общения. Исаенко подчеркнул, что семейные связи не всегда определяют моральные или ценностные приоритеты, и иногда лучше отказаться от отношений, которые вредят психическому и эмоциональному состоянию человека.

