Відомий український актор Андрій Ісаєнко, який здобув популярність завдяки ролям у серіалі "Жіночий лікар" та фільмі "Кіборги", поділився особистими переживаннями щодо родичів у Росії. За його словами, деякі з них відкрито підтримують агресію проти України, а один із його близьких – брат – навіть служить у російській армії.

"Моя бабуся родом із Сибіру, і більшість її рідних залишилися там. Вони налаштовані радикально проти нашої країни. Коли розпочалася повномасштабна війна, вони нічого мені не писали, адже я одразу припинив будь-яке спілкування. Вони пропонували приїхати до них і "врятуватися". У сестри моєї матері син воює на боці РФ, а одна з родичок пізніше вибачилася за дії своєї країни", – розповів актор в інтерв’ю РБК-Україна.

Ісаєнко відверто зізнався, що не відчуває жодного співчуття щодо ситуації з родичами, які підтримують війну.

"Я просто викреслив цих людей зі свого життя. Для мене вони вже не родичі. Викреслити людину через її негативні вчинки набагато простіше, ніж здається. Це відчуття, ніби сама людина допомагає тобі відпустити її", — каже знаменитість.

Актор підкреслив, що такі рішення дають відчуття внутрішнього спокою та свободи від токсичних відносин. Він також зазначив, що не планує відновлювати контакти з родичами, які підтримують агресію, і сприймає їхню поведінку як остаточну межу для будь-якого спілкування. Ісаєнко підкреслив, що сімейні зв’язки не завжди визначають моральні чи ціннісні пріоритети, і іноді краще відмовитися від стосунків, які шкодять психічному та емоційному стану людини.

Як вже писали "Коментарі, під керівництвом Євгенія Хмари Служба безпеки України досягла небаченого раніше рівня ураження критичної інфраструктури РФ за допомогою далекобійних дронів. Ці так звані "хмарні санкції" суттєво шкодять економіці ворога, відзначає політолог і колишній народний депутат Олександр Черненко.