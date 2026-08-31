Врач, массажист и белые лилии: какие странные требования рок-звезды выдвигают перед концертами

Гастрольная жизнь рок-звёзд — это не только сцена, репетиции и переезды. Организаторам приходится учитывать многочисленные требования артистов, которые могут касаться не только оборудования, но и условий за кулисами.

Электрогитара. Фото: DekoArt-Gallery / Pixabay

31 августа 2006 года британская газета The Times опубликовала материал о необычных требованиях музыкантов во время гастролей. Некоторые из них сегодня выглядят особенно неожиданно.

Так, Оззи Осборн требовал присутствия на каждой концертной площадке врача, специализирующегося на заболеваниях глаз, ушей, носа и горла. То есть речь шла сразу о нескольких медицинских направлениях.

У The Beach Boys запрос был связан с восстановлением после выступлений и переездов: группе требовался лицензированный массажист.

Meat Loaf должен был держать под рукой маску и небольшой баллон с кислородом. Этот пункт также подтверждался последующими публикациями со ссылкой на материал The Times.

У Дэвида Боуи было своё условие для гримёрки: температура в помещении должна была составлять от 14 до 18 градусов Цельсия.

Пол Маккартни предъявлял куда более эстетичное требование. В его гримёрке должна была находиться большая композиция из белых лилий Casablanca.

Ещё один необычный пункт касался Мика Джаггера. По данным публикации, на сцене у него должен был быть телесуфлёр с текстами исполняемых песен, который также показывал название города, где проходило выступление.

Такие требования показывают, насколько детально могла быть организована гастрольная жизнь знаменитых музыкантов. Для зрителей большинство этих условий оставалось незаметным, однако для концертных команд они становились частью подготовки к выступлению.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, как 110 игроков одновременно выиграли в лотерею: причина шокировала даже организаторов.