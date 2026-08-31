Лікар, масажист та білі лілії: які дивні вимоги рок-зірки висувають перед концертами

Гастрольне життя рок-зірок — це не лише сцена, репетиції та переїзди. Організаторам доводиться враховувати численні вимоги артистів, які можуть стосуватися не лише обладнання, а й умов за лаштунками.

Електрогітара. Фото: DekoArt-Gallery / Pixabay

31 серпня 2006 року британська газета The Times опублікувала матеріал про незвичайні вимоги музикантів під час гастролей. Деякі з них сьогодні виглядають особливо несподівано.

Так, Оззі Осборн вимагав присутності на кожному концертному майданчику лікаря, який спеціалізується на захворюваннях очей, вух, носа та горла. Тобто йшлося відразу про кілька медичних напрямів.

У The Beach Boys запит був пов'язаний з відновленням після виступів і переїздів: групі потрібен був ліцензований масажист.

Meat Loaf повинен був мати поряд із собою маску та невеликий балон із киснем. Цей пункт також підтверджувався наступними публікаціями з посиланням на матеріал The Times.

Девід Боуї мав свою умову для гримерки: температура в приміщенні мала б бути в діапазоні від 14 до 18 градусів Цельсія.

Пол Маккартні висував куди більш естетичну вимогу. У його гримерці мала бути велика композиція з білих лілій Casablanca.

Ще один незвичайний пункт стосувався Міка Джаггера. За даними публікації, на сцені у нього мав бути телесуфлер з текстами виконуваних пісень, який також показував назву міста, де відбувався виступ.

Такі вимоги показують, наскільки ретельно було організоване гастрольне життя знаменитих музикантів. Для глядачів більшість цих умов залишалися непомітними, проте для концертних команд вони ставали частиною підготовки до виступу.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, як 110 гравців одночасно виграли в лотерею: причина шокувала навіть організаторів.