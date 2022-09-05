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"Вы будете проклятые своей страной" - Пугачева критикует Михалкова из-за войны (ВИДЕО)

Российская певица критикует режиссера

сегодня, 10:51
Автор:

Slava Kot
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Известная российская певица времен СССР Алла Пугачева опубликовала в Instagram пост о режиссере Никите Михалкове.

"Вы будете проклятые своей страной" - Пугачева критикует Михалкова из-за войны (ВИДЕО)

Российская певица критикует режиссера. Фото из открытых источников

Пугачева опубликовала фрагмент финальной сцены фильма Михалкова "Раба любви", в которой герой говорит: "Господа. Господа, вы звери. Господа, вы будете прокляты своей страной, солдаты".

Советская и российская певица также оставила подпись к видео. В нем Алла Пугачева хвалит фильм, называет Михалкова отличным режиссером, а затем задает риторический вопрос – куда пропал этот замечательный человек?

Михалков пока не прокомментировал обращение российской певицы.

После начала вторжения Российской Федерации на территорию Украины эстрадная певица Алла Пугачева и ее муж российский комик Максим Галкин переехали в Израиль. Это решение было принято из-за позиции Галкина, который неоднократно критиковал российские власти за нападение на Украину. Также власти РФ проводили обыски в его домах.

После начала войны в Украине Михалков неоднократно критиковал Пугачеву, которая покинула Россию с началом войны и вернулась в Россию всего несколько дней назад. Михалков тогда назвал Аллу Борисовну скрывшейся крысой, а также назвал певицу предательницей Родины. Теперь, когда она вернулась, российский режиссер удивленно спрашивает, что же женщина планирует делать теперь в Российской Федерации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о высказываниях Михалкова относительно украинского языка. Тогда российский режиссер обвинил украинский язык в том, что он стал образом русофобии, то есть образом ненависти к России. Далее Михалков продолжил и назвал украинский катастрофой и заложенной миной.



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Источник: https://www.instagram.com/p/CiAcacJJ7Bk/
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