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Вышел первый трейлер слэшера "Крик 6" со звездой "Уэнсдей" в главной роли (ВИДЕО)

Поклонники культовой серии слэшеров "Крик" могут ликовать - в 2023 году на экраны выйдет долгожданное продолжение известной франшизы.

сегодня, 05:35
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Автор:

Анна Нестерова








Киностудия Paramount Pictures поделилась первым трейлером предстоящего слэшера — фильма ужасов "Крик 6", который станет прямым продолжением предыдущей части франшизы 2022 года выпуска.

Вышел первый трейлер слэшера "Крик 6" со звездой "Уэнсдей" в главной роли (ВИДЕО)

"Крик 6"/ Скриншот

Известно, что действие новой картины развернется в Нью-Йорке, куда переедут четверо выживших в кровавой резне, которая произошла в городке Вудсборо. Четверо спасшихся -  близнецы Чед и Минди Микс-Мартин и сестры Сэм и Тара Карпентер — решают изменить свою жизнь после пережитого кошмара и переезжают в мегаполис. Ребята пытаются начать все сначала и забыть о страшных происшествиях из прошлого.

Однако в разгар популярного праздника Хэллоуин ребята встречают в метро зловещую фигуру в белой маске и черном балахоне, который начинает преследовать выживших. Удастся ли друзьям спастись от кровавого маньяка на этот раз — остается загадкой.

Стоит отметить, что в новой части "Крика" одну из главных ролей исполняет звезда нашумевшего сериала "Уэнздей" Дженна Ортега. Постановку вновь возглавили режиссёры Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт, которым в 2022 году удалось совершить "мягкий" перезапуск франшизы и выпустить "Крик 5", который стал большим хитом.

Известно,  что в новый слэшер вернется персонаж Гейл Уэзерс, которую традиционны сыграет актриса Кортни Кокс. "Крик 6" приготовил зрителям много новых героев, невероятных сюжетных поворотов и встречу с уже полюбившимися персонажами.

Ранее "Комментарии" писали о том, что все желающие могут побывать в домах хоббитов из фильма "Властелин колец" (ФОТО). Поклонники творчества Дж. Р. Толкина могут побывать в домах хоббитов и насладиться обедом в знаменитом пабе "Зеленый дракон".

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