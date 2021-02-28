Яна Глущенко и Григорий Решетник стали парой

Актриса "Дизель Студио" Яна Глущенко и телеведущий Григорий Решетник стали семейной парой — только на сцене, в одном из вечерних шоу на СТБ. Об этом говорится на Facebook-странице "Дизель Студио".

Яна Глущенко и Григорий Решетник (фото из открытых источников)

Отмечается, что создатели проекта решили удивить нового коллегу и пригласили Гришу сыграть в пародии самого себя Однако, такая "авантюра" Решетнику пришлась по душе.

Оказалось, что исполнительница роли супруги телеведущего Кристины с ней не знакома и готовилась к роли по Instagram девушки и нескольким интервью.

"Яночка просто неподражаемая и мега талантливая. Она меня поддержала. Мы долго репетировали, готовились. И мне даже в какой-то момент показалось, что действительно в кадре со мной Кристина. Благодаря актерской игре Яны, я ощущал себя на съемочной площадке как дома", — пошутил ведущий.

Тем не менее Григория поразило то, "попаданию в характер" и тому, как Яна "ухватила" манеру поведения и речи его супруги.

Напомним, участник романтического телешоу "Холостяк" Никита Добрынин вместе со своей супругой, победительницей проекта Дашей Квитковой, ошарашили поклонников новостью о будущем пополнении в семье. Пара поделилась с подписчиками в Instargam фотографией с отдыха на Мальдивах. На снимке Добрынин стоит перед своей женой на коленях, а сама Квиткова позирует в купальнике, который подчеркивает ее округлый живот. А его супруга позже на странице в своем Даша Instargam в свою очередь призналась, на каком месяце беременности находится. Пользователи в Instagram обрадовались новости от супружеской пары и бросились поздравлять их с грядущим пополнением, усыпав пожеланиями семейного счастья.



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