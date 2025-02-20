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Юморист, который радовал своими шутками россиян, пополнил ряды ВСУ

Игорь Ласточкин пополнил ряды ВСУ

сегодня, 11:03
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Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", известный украинский актер и юморист Игорь Ласточкин пополнил ряды ВСУ. Несмотря на то, что Игоря Ласточкина знают по работе в юмористическом шоу "Лига смеха" в Украине, ранее он частенько приобщался к сотрудничеству с российскими комиками. Так он участвовал в юмористическом проекте "Однажды в России".

Юморист, который радовал своими шутками россиян, пополнил ряды ВСУ

Игорь Ласточкин. Фото: из открытых источников

Сейчас о своем решении присоединится в ВСУ 38-летний шоумен рассказал в своем Instagram. Будущий военнослужащий опубликовал фото с военным билетом и оружием.

"Сложные времена рождают сильных людей! Один из 4%", — подписал кадр Ласточкин.

Больше подробностей Игорь решил не раскрывать. Однако в комментариях военнослужащая Ангелина Безотосная отметила, что они будут служить в одной бригаде. К слову, она несет службу в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр".

Читайте также на портале "Комментарии" — украинский музыкант, вокалист блэк-метал группы "Заводь" и автор музыкального блога "Об этом" Дмитрий Самсонов присоединился к рядам Вооруженных сил Украины. В настоящее время он готовится к прохождению учебы.

С начала полномасштабного вторжения музыкант активно занимался волонтерской деятельностью, помогая украинским защитникам. Теперь он принял решение лично встать на защиту страны.

"Пишу это чисто для канала, не распространяя в соцсетях. Я присоединился к рядам ВСУ и имею супер ограниченное время, чтобы докупить все необходимое перед стартом учений", – сообщил Самсонов в своем Telegram-канале, отметив также о сборе средств на экипировку.

Также издание "Комментарии" сообщало – Зеленский раскрыл темпы мобилизации в Украине: сколько ежемесячно попадает в ряды ВСУ




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