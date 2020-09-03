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Любовь Блажко
Этой осенью на телеканале "1+1" стартует новое развлекательное шоу под названием "Маскарад". Юрий Ткач и MARUV будут находится по разные стороны баррикад и станут соперниками. Об этом пишет издание tsn.
По сценарию нового проекта 2 звездные команды будут вести борьбу за право одними из первых угадать имя участника в ярком маскарадном костюме. И первыми соперниками в шоу станут Юрий Ткач и MARUV.
Юрий Ткач и MARUV станут соперниками в новом развлекательном шоу. Фото: glamurchik.tochka.
Юморист и ведущий рассказал, что не может дождаться премьеры фантастической программы. Он говорит о том, что "Маскарад" покажет зрителям удивительный мир загадочных персонажей, в которых облачатся украинские звезды. И главная цель каждого участника команды – угадать, кто же скрывается под необычным нарядом. Также Ткач заверил, что это задача не из легких и нужно будет постараться, чтобы победить.
Капитанами команд стаут Алексей Потапенко и MOTATIK. В команде первого Наталия Могилевская и Юрий Ткач, а в команде второго – MARUV и Влад Яма.
Формат такого шоу Mysteries in the spotlight был успешно запущен раньше во многих европейских странах.
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