"Зарабатывал в четыре раза больше": кто сколько зарабатывает в семьях украинских звезд

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Любовь Блажко
Деньги – это всегда интересная и волнующая многих тема, а чужие деньги – дело не менее интересное. Поэтому ведущие в программе "Зірковий шлях" решили выяснить, какой на самом деле доход в семьях украинских звезд. Об этом пишет издание segodnya.
Оля Полякова с мужем. Фото: segodnya
Длинноногая блондинка Оля Полякова не видит никакой проблемы, если любимый зарабатывает меньше ее. В своих интервью знаменитость говорит, что уже не первый год обеспечивает свою семью, потому что экономический кризис сильно отразился на бизнесе мужа.
Популярный ведущий Анатолий Анатолич сказал, что каждый месяц приносит домой не менее 100 тысяч гривен. По ему мнению, этой суммы должно хватать, чтобы комфортно жить и не отказывать себе в своих желаниях.
А вот звездный тандем Александра Стоянова и Екатерины Кухар заявил, что на данный момент тяжело сказать, кто их них зарабатывает больше. Если до карантина основным добытчиком был Александр, то сейчас все могло измениться.
Невеста Владимира Остапчука придерживается мысли, что основным доходом в семье должен заниматься мужчина. Именно поэтому в их паре так и происходит, говорит Кристина Горняк.
Хореограф Алена Шоптенко тоже уверена, что мужчина должен материально обеспечивать свою семью. Но если же женщина хочет сама реализовываться и зарабатывать, то в этом нет ничего плохого.
Влад Яма сторонник идеи, что муж должен зарабатывать минимум в 4 раза больше жены, тогда он будет чувствовать себя уверенно.
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