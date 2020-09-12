Украинские звезды – об украинском кино: новый опрос издания «Комментарии»

День украинского кино отмечается ежегодно во вторую субботу сентября. Статус официального государственного профессионального праздника он получил в 1996 году – спустя сто лет после начала история украинского кинематографа. А началом этой истории принято считать событие, произошедшее в сентябре 1896 года в городе Харькове. Тогда фотограф Альфред Федецкий снял несколько короткометражных документальных сюжетов. А в декабре того же года в Харьковском оперном театре им был устроен первый публичный киносеанс...



Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Учитывая, что нынешний президент Владимир Зеленский в свое время имел прямое отношение к кино, даже в кризисный год в Украине находят средства для поддержки индустрии. Так, в июле Верховная Рада на внеочередной сессии приняла в целом законопроект №3060 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно поддержки и повышения международной конкурентоспособности отрасли видео- и кинопроизводства.

Также Зеленский внес в ВР законопроект № 3851 о государственной поддержке культуры, туризма и креативных индустрий. Там тоже есть "плюшки" для мира кино.

"Комментарии" поинтересовались, что думают о новых украинских фильмах отечественные звезды.

Сергей Притула, ведущий "Дети против звезд", "Кто сверху?" (Новый канал):

– Меня фильм "Донбасс" "порвал", потому что режиссер Сергей Лозница не собирался и не сделал этот фильм политкорректным. Он показал все события такими, какие они были. Возможно, гиперболизировал какие-то моменты. Но я убежден, что исключительно для того, чтобы лучше катализировать процесс восприятия того ужаса, который происходил и происходит в Донбассе последние шесть лет.

По моему скромному мнению, главной бедой украинского кино последних многих лет была "пластмассовость" людей в кадре. Так традиционно случается, когда русскоязычные сценаристы пишут украиноязычный сценарий русскоязычным актерам. У Лозницы такой проблемы вообще не существует. У него всё очень натурально и оправданно. В зависимости от образа того или иного героя, он общается абсолютно живым языком – или украинским, или русским, или с матом, в конце концов. И всё это придает какой-то реальности фильму.





Плюс, в этом фильме Лозница собрал хороший актерский состав, "старую гвардию", очень классную. Я смотрел ленту в кинотеатре, и это был один из тех случаев, когда люди после сеанса расходились молча. Потому что ко всем пришло внутреннее осознание, что для нас здесь сеанс закончился, а там весь этот ужас продолжается.

Еще максимальный восторг, с криками "браво", был, когда я посмотрел фильм "Племя". Принято считать, что в Украине всегда были сильны документальные фильмы, короткий метр, а вот полный метр, как бы "хромал". Мне кажется, что режиссер Мирослав Слабошпицкий сделал всё, чтобы изменить представление об украинском полном метре. Глубоко убежден, что это – самое крутое и самое гениальное кино, которое сняли в Украине за годы независимости. Снять фильм, в котором нет ни одного сказанного слова, где общаются на языке жестов, без профессиональных актеров, при этом сделать такое кино, что ты от него не можешь отлипнуть – это максимально круто.

Alyosha (Алена Тополя, до замужества – Кучер), певица, участница Евровидения-2010:

– Кинематограф, как вид искусства, трудно представить без музыкального сопровождения. Так было и будет всегда.

По форме, конечно, кино и музыка – это два разных вида искусства. Но, согласитесь, музыка, изрядно может дополнить кинокартину и более широко раскрыть ее смысл.

Наверное, некоторым известно, что я неоднократно становилась автором и исполнителем саундтреков к украинским кинокартинам. Последняя из них еще не вышла на ТВ-экраны – речь о сериале "Сага", но кое-что рассказать могу.





Еще в 2016 году я написала песню "Птаха" и точно знала, что она станет саундтреком. Но в течение четырех лет не нашлось киноленты, которая бы резонировала с содержанием, вложенным мной в песню. Именно сюжет "Саги" поразил меня до глубины души. Произошла, так сказать, творческая синергия.

Надеюсь, что сериал понравится всем, кто интересуется историей нашей нации и на первое место ставит духовные ценности. С нетерпением жду октября – именно тогда состоится премьера сериала на канале "Украина". А вот песню "Птаха" уже можно прослушать на всех онлайн-площадках.

Виталий Школьный, ведущий новостей "Сегодня" на канале "Украина":

– Украинский артхаус или хорошее фестивальное кино – предмет гордости всех нас уже с хорошее десятилетие. Последние несколько лет наше кинопроизводство вышло на уровень так называемого "живого". То есть картин, понятных миллионам зрителей, на пальцах точно не сосчитать.

Сейчас в видеотеке отечественных творцов полно лент – плохих, посредственных, хороших и очень хороших. Формируется рынок и массмаркет. Кинопуть, который европейские страны прошли полвека назад, мы одолеваем сейчас ударными темпами.





Как пример хорошего массмаркета, который не стыдно за границей показать и с удовольствием глянуть как в кино, так и дома на диване, выделил бы "Чужую молитву" Ахтема Сеитаблаева. Хорошая картинка, звук, костюм и знакомая всем реальность.

Обилие сюжетов и новых или давно позабытых локаций – сейчас самое притягательное в нашем кинематографе.

Настоящий расцвет кинопроизводства будет, когда появится конкуренция и получше финансирование. Спрос и желание зрителя смотреть свое, безусловно, уже существуют.

Диана Шабас, модель, Мисс Украина Земля 2019:

– Раньше мне казалось, что все отечественное кино – о политике, войне. Однако, последние несколько лет показали, что киноиндустрия меняется, активно развивается, съемки проходят в разных жанрах. И то политическое кино, которое всегда меня отталкивало, сейчас выглядит для меня совсем иначе.

Один из фильмов, поразивших меня – "Цена правды" 2019 года. Правду, за которую боролся Гарет Джонс (главный герой фильма – журналист, который стал первым, кто заявил в западной прессе о Голодоморе), мир смог оценить только через 86 лет. Это кино наполнено болью и реалиями того времени.





Я уже несколько лет с нетерпением жду мультфильм "Мавка. Лесная песня" украинского производства. Это история по одноименному произведению Леси Украинки о Мавке – волшебной лесной нимфе. Ее главным призванием является защита Леса и его Сердца. Для меня как обладательницы титула "Мисс Украина Земля" ожидания этой киноленты стало просто судьбой. Я знаю, что мультфильм уже представили заграницей, и с нетерпением жду премьеры в Украине.

Сила украинского кино в том, что ему есть, что сказать и показать миру. Наша правда не может молчать еще сто лет. Когда я смотрю на истории, идущие из прошлых веков, я восхищаюсь старенькими улочками, атмосферой старых городов, шутками, стилем одежды. Думаю, они ничем не хуже старого Лондона, или Парижа, которыми все так любят восхищаться.

Думаю, Украине стоит поверить в свою киноиндустрию и вкладывать в нее средства.

Людмила Барбир, ведущая Сніданок на 1+1:

– Думаю, что главным индикатором актуальности украинского кино является то, что люди готовы покупать билеты на него в кинотеатры. Идти и смотреть, что же сняли наши.

Рада, что так происходит, ведь это говорит об интересе к нашему украинскому продукту. Фильмы Наримана Алиева "Домой", Антонио Лукича "Мои мысли тихие" – хорошие тому примеры. Тонкие, эмоциональные и в то же время – сильные и смелые картины. Они показывают, что украинское кино переживает взлет, пусть и не такой стремительный как хотелось бы.

Верю в успех молодых украинских режиссеров и сценаристов. Желаю им снимать кино без шаблонов, пробовать новое и смело идти вперед в своих идеях.





Олег Панюта, ведущий аналитического еженедельника "Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою" на канале "Украина":

– Из-за карантина мало что мог видеть. Но то, что меня задело – это фильм "Толока". Его допремьерный показ я успел посмотреть буквально за несколько дней до активной фазы карантина, который был введен в Украине. Видимо, в этом есть и сила, и боль украинского кино. Оно – очень уязвимо. Оно может годами собирать деньги на то, чтобы снять интересный сюжет, интересную историю или общественно важную историю для украинцев, которые при этом будут делать вид, что их это не касается…





Но, в конце концов, вопреки сложностям и преградам, всё равно появляется замечательная вещь, которая потом имеет возможность нас всех радовать. Именно такой, по моему мнению, является "Толока", несмотря на то, что ее в прокат не пустили с марта из-за карантина. И это было трагедией, насколько я понимаю, для организаторов. Но пришел август, пришла возможность открыть кинотеатры, и украинский зритель посмотрел этот фильм.

Вот в этом и есть уникальность украинского кинематографа – это надежда, которая, вопреки невзгодам, должна жить. И живет в украинском кино.

Максим Узол, ведущий реалити "У кого больше?" (Новый канал):

– Документальный фильм "Соловей співає" – сильная работа моего хорошего друга, украинского режиссера Сергея Крымского. Это документалка, которая на историях людей и целых стран исследует борьбу украинского языка за выживание.

Это фильм об украинском языке – о создании фейков, русификации, румынизации, а также принудительной смене украинских фамилий. Очень социальное и серьезное кино.





Игорь Забудский, певец, автор песен, актер театра:

– Для меня как для актера, который долгое время прожил на сцене мюзиклов в украинском театре, фильм-мюзикл "Гуцулка Ксения" по мотивам одноименной оперетты Ярослава Барнича (кстати, в те времена запрещенной) оживил украинский фольклор.

Этот фильм я бы описал как небольшой украинский бродвей 30-х годов, который подается юмористически, с долей иронии и с чайной ложечкой индийского кино.

Я всегда радуюсь за саундтреки в отечественном кино. В 2020 году они, действительно, достойные и становятся независимыми хитами. Чего только стоят Dakh Daughters и "Даха Браха" в "Гуцулке Ксении"! А дуэт Тины Кароль с Юлией Саниной для фильма "Преданная"? Это же новая жизнь, которую украинская музыка для себя открыла в этой индустрии. Хотя сюжет фильма более женский, музыка меня поразила.





А найти настоящую мужскую отдушину я смог в фильме "Киборги" 2017 года (история об обороне Донецкого аэропорта украинскими военными). Больно смотреть, но об этом надо снимать, потому что это болит прямо сейчас. Мы много лет в кино чтили память Второй мировой войны, а на то, что происходит в эту минуту, нередко закрываем глаза и перекладываем ответственность на другого.

Сильная сторона украинской киноиндустрии в том, что наши сценаристы и литература не скупы на разнообразие жанров. А вот, что касается слабостей, так это – заимствования и подстройки под голливудские шаблоны, из-за которых уникальность украинских историй теряется.

Напомним, ранее в честь 1 сентября украинские звезды поделились с "Комментариями" забавными историями о школе

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