Зажигательные танцы в блиндаже: Игорь Ласточкин впервые за долгое время вышел на связь с передовой (ВИДЕО)

Популярный украинский юморист, а ныне военнослужащий 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Игорь Ласточкин прервал продолжительное молчание в соцсетях. Артист опубликовал драйвовое видео, снятое прямо в блиндаже, где он в полной амуниции демонстрирует фирменную пластику под музыку.

После мобилизации в феврале 2025 года Ласточкин редко появляется в медиаполе, сосредоточившись на выполнении боевых задач. Однако новое видео доказало, что даже в суровых фронтовых реалиях он не теряет оптимизма и творческой энергии. Короткий ролик артист сопровождал иронической подписью:

"Летуны когда не погода", — отметил он.

Появление шоумена вызвало волну эмоций у подписчиков. Пользователи массово благодарят Игоря за защиту страны и отмечают, что его позитив помогает держаться и гражданским. Многие заметил, что хотя сцена сменилась блиндажом, харизма артиста осталась неизменной.

Это видео стало важным сигналом для аудитории, подтвердив, что звездный защитник продолжает службу в рядах ВСУ, сохраняя внутренний ресурс и боевой дух. Напомним, что о своем присоединении к войску Ласточкин сообщил лаконично, сменив телевизионные софиты на пиксель и службу в легендарной бригаде "Холодный Яр".

Отметим, портал "Комментарии" писал , что украинские защитники зафиксировали опасный прецедент использования врагом нашей техники. К позициям ВСУ прилетел дрон-камикадзе оккупантов, оснащенный терминалом Starlink. Как сообщил специалист по радиотехнологиям и советник министра обороны Сергей Бескрестнов, во время осмотра выяснилось, что оборудование находилось в рабочем состоянии.