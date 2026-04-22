Запальні танці у бліндажі: Ігор Ласточкін уперше за довгий час вийшов на зв’язок із передової (ВІДЕО)

Популярний український гуморист, а нині військовослужбовець 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Ігор Ласточкін перервав тривале мовчання у соцмережах. Артист опублікував драйвове відео, зняте безпосередньо у бліндажі, де він у повній амуніції демонструє фірмову пластику під музику.

Ігор Ласточкін / instagram.com/lastochkin_igor

Після мобілізації у лютому 2025 року Ласточкін рідко з’являється в медіаполі, зосередившись на виконанні бойових завдань. Проте нове відео довело, що навіть у суворих фронтових реаліях він не втрачає оптимізму та творчої енергії. Короткий ролик артист супроводив іронічним підписом:

"Літуни коли не погода", — зазначив він під дописом.

Поява шоумена викликала хвилю емоцій у підписників. Користувачі масово дякують Ігорю за захист країни та відзначають, що його позитив допомагає триматися і цивільним. Багато хто зауважив, що хоча сцена змінилася на бліндаж, харизма артиста залишилася незмінною.

Це відео стало важливим сигналом для аудиторії, підтвердивши, що зірковий захисник продовжує службу в лавах ЗСУ, зберігаючи внутрішній ресурс і бойовий дух. Нагадаємо, що про своє приєднання до війська Ласточкін повідомив лаконічно, змінивши телевізійні софіти на піксель та службу в легендарній бригаді "Холодний Яр".

