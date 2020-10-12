Жаркий поцелуй украинских звезд в прямом эфире (ВИДЕО)

Украинские певицы Надя Мейхер и Санта Димопулос во время эфире шоу "Танцы со звездами" показали, как нужно целоваться. Данное видео опубликовал ютуб-канал проекта.

Обе певицы в образе тигриц появились на паркете и порадовали зрителей жарким танцем. Финалом их выступления стал жаркий поцелуй, которому могут позавидовать все любовники мира.

Ведущий проекта Юрий Горбунов в шутку отметил, что это был настоящий женский монастырь. И он сам не против бы стать между ними во время поцелуя.

Зрители встретили данный танец овациями.





Как ранее сообщали "Комментарии", Надя Мейхер призналась, что помогло ей преодолеть депрессию.

Актриса призналась, что депрессия начала ее преследовать после рождения сына Игоря. В какой-то момент ее жизни просто наступила черная полоса: утомительные и частые гастроли, кошмары по ночам и недовольство своей жизнью. Надежда рассказала, что тогда она жила только ради своего ребенка – он был ее мотивацией, чтобы не сдаться.







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