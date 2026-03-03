«Женюсь со Златой – и поедем в туры»: EL Кравчук взорвал сеть заявлением о свадьбе

Украинский певец EL Кравчук неожиданно заговорил о возможной свадьбе с популярной артисткой Злата Огневич . Об этом сообщает BLIK.ua.

"Брак" ради пиара: певец EL Кравчук откровенно заговорил о выгодном союзе в шоу-бизнесе

При обсуждении темы шоу-бизнесовых союзов певец пошутил, что такой брак мог бы стать настоящей сенсацией. По его словам, брак с Златой Огневич мог бы иметь мощный коммерческий эффект.

"Я понимаю, что если бы сейчас женился на Злате Огневич, это было бы просто супер. Мы бы в туры ездили, она бы пела, я бы пел. Прекрасно, но в чем будет правда? Это момент, который скоро испортится. Хотя свадьба – это коммерчески очень выгодно", – отметил артист.

Брак как бизнес-проект?

Фактически певец признал, что громкие звездные союзы часто имеют маркетинговую составляющую. Совместные туры, дуэты, внимание медиа и новые рекламные контракты – это может резко повысить интерес к артистам.

Впрочем, Кравчук подчеркнул: без искренности и реальных чувств такой союз скоро потеряет смысл. По его словам, пиар-эффект долго не продержится, если за ним нет правды.

Следует ли воспринимать слова буквально?

Заявление прозвучало в шутливом контексте, и речь не шла о реальных планах свадьбы. Однако сама идея "коммерческого брака" мгновенно привлекла внимание фанатов.

В соцсетях пользователи уже активно обсуждают возможный тандем и фантазируют о совместных концертах двух артистов.

