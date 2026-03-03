«Женюсь со Златой – и поедем в туры»: EL Кравчук взорвал сеть заявлением о свадьбе

Рубрики
Украинский певец EL Кравчук неожиданно заговорил о возможной свадьбе с популярной артисткой Злата Огневич . Об этом сообщает BLIK.ua.
"Брак" ради пиара: певец EL Кравчук откровенно заговорил о выгодном союзе в шоу-бизнесе
При обсуждении темы шоу-бизнесовых союзов певец пошутил, что такой брак мог бы стать настоящей сенсацией. По его словам, брак с Златой Огневич мог бы иметь мощный коммерческий эффект.
Брак как бизнес-проект?
Фактически певец признал, что громкие звездные союзы часто имеют маркетинговую составляющую. Совместные туры, дуэты, внимание медиа и новые рекламные контракты – это может резко повысить интерес к артистам.
Впрочем, Кравчук подчеркнул: без искренности и реальных чувств такой союз скоро потеряет смысл. По его словам, пиар-эффект долго не продержится, если за ним нет правды.
Следует ли воспринимать слова буквально?
Заявление прозвучало в шутливом контексте, и речь не шла о реальных планах свадьбы. Однако сама идея "коммерческого брака" мгновенно привлекла внимание фанатов.
В соцсетях пользователи уже активно обсуждают возможный тандем и фантазируют о совместных концертах двух артистов.
