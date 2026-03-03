«Одружуся зі Златою – і поїдемо в тури»: EL Кравчук підірвав мережу заявою про весілля

Український співак EL Кравчук несподівано заговорив про можливе весілля з популярною артисткою Злата Огнєвіч. Про це повідомляє BLIK.ua.

"Шлюб" заради піару: співак EL Кравчук відверто заговорив про вигідний союз у шоу-бізнесі

Під час обговорення теми шоу-бізнесових союзів співак пожартував, що такий шлюб міг би стати справжньою сенсацією. За його словами, одруження із Златою Огнєвіч могло б мати потужний комерційний ефект.

"Я розумію, що якби зараз одружився зі Златою Огнєвіч, це було б просто супер. Ми б у тури їздили, вона б співала, я б співав. Чудово, але в чому буде правда? Це момент, який скоро зіпсується. Хоча весілля – це комерційно дуже вигідно", – зазначив артист.

Шлюб як бізнес-проєкт?

Фактично співак визнав, що гучні зіркові союзи часто мають маркетингову складову. Спільні тури, дуети, увага медіа та нові рекламні контракти – усе це може різко підвищити інтерес до артистів.

Втім, Кравчук підкреслив: без щирості та реальних почуттів такий союз швидко втратить сенс. За його словами, піар-ефект довго не протримається, якщо за ним немає правди.

Чи варто сприймати слова буквально?

Заява пролунала в жартівливому контексті, і мова не йшла про реальні плани весілля. Однак сама ідея "комерційного шлюбу" миттєво привернула увагу фанів.

У соцмережах користувачі вже активно обговорюють можливий тандем і фантазують про спільні концерти двох артистів.

