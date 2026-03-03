«Одружуся зі Златою – і поїдемо в тури»: EL Кравчук підірвав мережу заявою про весілля

Рубрики
Проніна Анна
Український співак EL Кравчук несподівано заговорив про можливе весілля з популярною артисткою Злата Огнєвіч. Про це повідомляє BLIK.ua.
"Шлюб" заради піару: співак EL Кравчук відверто заговорив про вигідний союз у шоу-бізнесі
Під час обговорення теми шоу-бізнесових союзів співак пожартував, що такий шлюб міг би стати справжньою сенсацією. За його словами, одруження із Златою Огнєвіч могло б мати потужний комерційний ефект.
Шлюб як бізнес-проєкт?
Фактично співак визнав, що гучні зіркові союзи часто мають маркетингову складову. Спільні тури, дуети, увага медіа та нові рекламні контракти – усе це може різко підвищити інтерес до артистів.
Втім, Кравчук підкреслив: без щирості та реальних почуттів такий союз швидко втратить сенс. За його словами, піар-ефект довго не протримається, якщо за ним немає правди.
Чи варто сприймати слова буквально?
Заява пролунала в жартівливому контексті, і мова не йшла про реальні плани весілля. Однак сама ідея "комерційного шлюбу" миттєво привернула увагу фанів.
У соцмережах користувачі вже активно обговорюють можливий тандем і фантазують про спільні концерти двох артистів.
