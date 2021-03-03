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Зибров признался, за какую сумму готов сбрить усы

Павел Зибров за свою карьеру написал более 500 песен

сегодня, 00:56
Автор:

Ольга Чародий

Павел Зибров, обладатель самых роскошных усов среди украинских артистов, не готов избавиться от своей главной "фишки". Певец согласен сбрить усы за миллион долларов, но и то ненадолго. Об этом он заявил в программе "Зірки, чутки&Hallywood" на канале ТЕТ.

Зибров признался, за какую сумму готов сбрить усы

Павел Зибров (фото из открытых источников)

Когда ведущий предложил Зиброву сбрить усы за 270 тыс. долларов, певец сразу же повысил ставки вчетверо — до миллиона. Причем Зибров тут же выставил условие, что два месяца он будет ходить с имитатором усов, а затем восстановит главный атрибут мужской красоты.

"Два месяца походил бы с наклейкой… Зато миллион в кармане", —  сказал артист.

Отметим, что Павел Зибров за свою карьеру написал более 500 песен.

Напомним, жена популярного украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана рассказала, как сейчас, себя чувствует артист. Ранее у него диагностировали редкое заболевание глаз, поэтому спасать его нужно как можно быстрее.  На своей странице в Instagram Снежана опубликовала ролик, в котором подробно рассказала о состоянии своего супруга. Женщина подчеркнула, что они с нетерпением ждут 1 февраля, чтобы скорее начать лечение. Известно, что лечение будет проходить в австрийской больнице, где врачи сделают все, чтобы остановить этот страшный процесс.  

Артист уехал в Австрию, чтобы сделать операцию на глазах. Как написал сам артист в социальных сетях, он страдает от офтальмологического заболевания, которое может лишить его зрения. Сергей Бабкин был вынужден уехать за границу, чтобы пройти лечение. С этой целью он находится в Австрии, в известной специализированной больнице Ландштрассе.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=l3HxfCa1U38
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