"Ужасный процесс": Снежана Бабкина рассказала о состоянии мужа

Жена популярного украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана рассказала, как сейчас себя чувствует артист. Ранее у него диагностировали редкое заболевание глаз, поэтому спасать его нужно как можно быстрее.

Снежана Бабкина и Сергей Бабкин. Фото: tv.ua

На своей странице в Instagram Снежана опубликовала ролик, в котором подробно рассказала о состоянии своего супруга. Женщина подчеркнула, что они с нетерпением ждут 1 февраля, чтобы скорее начать лечение. Известно, что лечение будет проходить в австрийской больнице, где врачи сделают все, чтобы остановить этот страшный процесс.

"Неделю назад было минус 50% центрального зрения, на сегодняшний день – минус 70% уже потеряно. Самое коварное в том, что это не ощущается... То есть, близко Сережа стал плохо видеть, а далеко он видит хорошо. И где-то на задние стенки идет этот ужасный процесс, но он идет так скрыто, что ты его не чувствуешь. И в какой-то день просто тебе могут выключить свет. Мы очень ждем первое число, чтобы мы смогли вылететь в Австрию и исправить это", – объяснила подписчикам Снежана Бабкина.

Как сообщало издание "Комментарии", жена известного украинского музыканта кардинально изменила имидж. Снежана Бабкина решила, что настало время для смелых экспериментов. Так, несколько часов назад она опубликовала на странице своего супруга в Instagram новый пост, в котором продемонстрировала яркое перевоплощение.

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