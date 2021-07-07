Злата Огневич показала, как стильно одеваться летом

Главная героиня второго сезона Холостячки Злата Огневич опубликовала в Instagram серию новых фотографий и продемонстрировала один из главных трендов этого лета — платок. Смотрите яркие фото красавицы. Певица сфотографировалась на деревянном причале в Киеве.

Злата Огневич (фото из открытых источников)

На снимках Огневич позирует в белых джинсах с завышенной талией, кроп-топе с V-образным вырезом цвета насыщенной фуксии, а также с платком, завязанным на голову. Образ она дополнила золотистым ремнем-цепочкой на штанах, длинными серьгами, белыми босоножками на каблуках, а на одном фото накинула на плечи джинсовую куртку.

Злата уложила волосы в легкие волны. "Жила-была одна девочка и однажды она ... Перестала бояться", — подписала снимки артистка. В комментариях сторонники не поскупились на комплименты.

звестная украинская 33-летняя певица Злата Огневич презентовала клип на сингл "Чом ти не прийшов", в котором предстала перед слушателями в откровенном образе. Так, в мини-фильме о жизне и о ценностях, заложенных с детства, артистка появилась полностью обнаженной. Известно, что в качестве режиссера данной видеоработы стал Макс Литвинов. Стоит отметить, что для представительницы Украины на песенном конкурсе "Евровидение 2013" подобный арт-проект стал довольно смелым шагом. "Что касается искусства — я открыта и приемлю эксперименты. Там, где творчество, возможно все, и мне несложно быть откровенной", — поделилась Огневич. Кроме того, 13 декабря Злата также представит сборник украинских народных песен "Сила поколінь", которые звучат с помощью ее авторской обработки.

Напомним, и

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!