Знаменитое ранчо Майкла Джексона продано за мизерную цену: в течение 5 лет стоимость упала почти в 5 раз

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Татьяна Веремеева
Знаменитое ранчо Майкла Джексона "Неверленд" в Калифорнии
было наконец продано, более чем через 10 лет после смерти поп-звезды, которая
покинула эту собственность после суда над ним по обвинению в растлении там
маленького мальчика. Об этом пишет Reuters.
Neverland Ranch
Миллиардер-инвестор Рон Беркл, бывший друг семьи
Джексона, недавно купил огромное поместье площадью 1100 га, сообщил в четверг
его пресс-секретарь.
The Wall Street Journal сообщила, что поместье, которое
несколько лет назад было переименовано в Ранчо Сикамор-Вэлли, было продано за
22 млн долл., согласно публичным записям. В 2015 году запрашиваемая цена
составляла 100 млн долл., а в 2017 году она уже снизилась до 67 млн долл.
Пресс-секретарь Беркла сказал, что бизнесмен рассматривал
инвестиции как возможность для земельного банка. Он заметил поместье с воздуха,
глядя на другое место, и связался с Томом Барраком, основателем инвестиционной
компании Colony Capital LLC, чтобы скрепить сделку. Ранчо в то время не
продавалось.
Джексон, который умер в 2009 году в возрасте 50 лет,
купил недвижимость в Лос-Оливосе, примерно в 193 км к северу от Лос-Анджелеса,
в 1988 году за 19,5 млн долл. После финансовых затруднений в 2008 году он
передал право собственности Colony Capital LLC, которое держало кредит на это
имущество.
"Неверленд" – название, взятое из сказки о Питере Пэне,
мальчике, который отказался расти. Ранчо стало любимым местом отдыха Джексона и
прославилось тем, что там были зоопарк, железная дорога и аттракционы
тематического парка.
Там же он развлекал детей, один из которых выдвинул
против певца обвинения в растлении малолетних, что привело к судебному
разбирательству в 2005 году и оправданию Джексона по всем пунктам обвинения.
Джексон поклялся никогда не возвращаться в Неверленд
после суда.
Ранее "Комментарии" писали, что родственники Майкла Джексона
добились компенсации
в 100 млн долларов за обвинение в педофилии.
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