Знаменитое ранчо Майкла Джексона продано за мизерную цену: в течение 5 лет стоимость упала почти в 5 раз

Знаменитое ранчо Майкла Джексона "Неверленд" в Калифорнии было наконец продано, более чем через 10 лет после смерти поп-звезды, которая покинула эту собственность после суда над ним по обвинению в растлении там маленького мальчика. Об этом пишет Reuters.



Neverland Ranch

Миллиардер-инвестор Рон Беркл, бывший друг семьи Джексона, недавно купил огромное поместье площадью 1100 га, сообщил в четверг его пресс-секретарь.

The Wall Street Journal сообщила, что поместье, которое несколько лет назад было переименовано в Ранчо Сикамор-Вэлли, было продано за 22 млн долл., согласно публичным записям. В 2015 году запрашиваемая цена составляла 100 млн долл., а в 2017 году она уже снизилась до 67 млн долл.

Пресс-секретарь Беркла сказал, что бизнесмен рассматривал инвестиции как возможность для земельного банка. Он заметил поместье с воздуха, глядя на другое место, и связался с Томом Барраком, основателем инвестиционной компании Colony Capital LLC, чтобы скрепить сделку. Ранчо в то время не продавалось.

Джексон, который умер в 2009 году в возрасте 50 лет, купил недвижимость в Лос-Оливосе, примерно в 193 км к северу от Лос-Анджелеса, в 1988 году за 19,5 млн долл. После финансовых затруднений в 2008 году он передал право собственности Colony Capital LLC, которое держало кредит на это имущество.

"Неверленд" – название, взятое из сказки о Питере Пэне, мальчике, который отказался расти. Ранчо стало любимым местом отдыха Джексона и прославилось тем, что там были зоопарк, железная дорога и аттракционы тематического парка.

Там же он развлекал детей, один из которых выдвинул против певца обвинения в растлении малолетних, что привело к судебному разбирательству в 2005 году и оправданию Джексона по всем пунктам обвинения.

Джексон поклялся никогда не возвращаться в Неверленд после суда.

Ранее "Комментарии" писали, что родственники Майкла Джексона добились компенсации в 100 млн долларов за обвинение в педофилии.

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