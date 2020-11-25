Знаменитости, которые лишили своих детей наследства

Многие люди завидуют звездным детям, ведь они рождаются в достатке, окружены только лучшими вещами и купаются в лучах славы, не думая о будущем.

фото из открытых источников

Но далеко не все знаменитости хотят оставить своим детям наследство, некоторые считают, что деньги нужно заработать собственным трудом.

Мила Кунис и Эштон Кутчер





© MEGA / EAST NEWS



Голливудские звезды решили, что большое наследство может негативно повлиять на их детей и лишить их целеустремленности и креативности. Поэтому, основную часть своего дохода они передадут в благотворительные фонды.

Саймон Коуэлл





Globallookpress.com

Судья программ "The X Factor" решил, что свой капитал пожертвует детским фондам и приютам для животных, а своему сыну, которому сейчас шесть лет, он даст знания, возможность и будет уделять ему максимум своего времени.

Билл Гейтс





Основатель компании Microsoft и его супруга Мелинда считают, что их дети должны самостоятельно заработать себе на жизнь, чтобы они понимали, насколько важен труд. Вместе с другими миллионерами Билл Гейтс организовал "Обет дарения" — моральный договор, согласно которому богатые люди обещают передавать свое наследство на благотворительность.

Марк Цукерберг





Основатель популярной сети Facebook, так же как и Билл Гейтс присоединился к "Обету дарения", поэтому все его наследство перейдет в фонды, которые занимаются финансированием проектов в сфере лечения заболеваний и решения социальных проблем.

Джеки Чан





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Дети известного актера также останутся без наследства. Со своей внебрачной дочерью Джеки Чан и так не поддерживает связь, а вот для сына такое решение отца стало неожиданностью. Сначала знаменитость хотел передать на благотворительность только половину своего состояния, а потом — решил отдать все. Джеки сказал, что, если его сын достоин таких денег — он заработает их самостоятельно.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие звезды стали знаменитыми совершенно случайно.

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