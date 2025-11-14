logo

Знаменитости, которые сделали каминг-аут как гетеросексуалы
Знаменитости, которые сделали каминг-аут как гетеросексуалы

Звезды, которых считали частью ЛГБТК+ сообщества, но они публично заявили о своей гетеросексуальности.

14 ноября 2025, 23:55
Автор:
Slava Kot

В современном мире, где тема сексуальности стала более открытой, некоторым знаменитостям приходится делать неожиданный каминг-аут и заявлять, что они гетеросексуальны. Причиной могут быть роли в фильмах, близкие дружеские отношения или просто слухи, перерастающие в уверенность фанатов. Вот несколько звезд, которым пришлось публично уточнять, что они не входят в ЛГБТК+ сообщество.

Звезды, которых ошибочно считали геями. Кадр из фильма "Горбатая гора"

Звезды, которых ошибочно считали геями. Кадр из фильма "Горбатая гора"

Адель

Знаменитости, которые сделали каминг-аут как гетеросексуалы - фото 2

Британская певица с юмором отнеслась к ситуации, когда фанатка сделала ей предложение во время концерта в Лас-Вегасе. Адель ответила, что "ты не можешь выйти за меня замуж, я гетеросексуальна, солнце, и мой муж сегодня здесь".

Дэниел Рэдклифф

Знаменитости, которые сделали каминг-аут как гетеросексуалы - фото 2

После роли поэта-гея Аллена Гинзберга в фильме "Убей своих любимых" актер стал объектом слухов. Однако Редклифф подчеркнул, что он не гей, хотя активно поддерживает права ЛГБТК+ сообщества и сотрудничает с проектом The Trevor Project, направленным на предотвращение самоубийств среди лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров.

Кендалл Дженнер

Знаменитости, которые сделали каминг-аут как гетеросексуалы - фото 2

Модель из семьи Кардашян часто становится объектом спекуляций из-за отсутствия детей и скромной личной жизни. В 2018 году в интервью Vogue она сделала каминг-аут, как гетеросексуальный человек: "Я не думаю, что во мне есть хоть какая-нибудь гейская кость".

Зак Эфрон

Знаменитости, которые сделали каминг-аут как гетеросексуалы - фото 2

Звезда "Школьного мюзикла" и фильма "17 снова" всегда пользовалась популярностью среди гей-аудитории. Однако Эфрон в одном интервью объяснил, что не являюсь геем, "я чувствую невероятную поддержку от сообщества и благодарен за это. Но я не являюсь ее частью".

Миша Коллинз

Знаменитости, которые сделали каминг-аут как гетеросексуалы - фото 2

Во время фанатской встречи актер в шутку назвал себя "бисексуалом", но впоследствии извинился в соцсетях объясняя, что "я неправильно выразился. Я не бисексуален".

Джейк Джилленгол

Знаменитости, которые сделали каминг-аут как гетеросексуалы - фото 2

После культового фильма "Горбатая гора" актера часто считали геем. Джейк Джилленгол опроверг эти слухи, но признался, что "это большой комплимент".

Эндрю Гарфилд

Знаменитости, которые сделали каминг-аут как гетеросексуалы - фото 2

В 2017 году Гарфилд пошутил, что он "гей, просто без физического акта". После этого СМИ подхватили эту фразу и распространили. Однако Гарфилд впоследствии объяснил, что на самом деле он гетеросексуал.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об известных актрисах, которые открыто заявили о своей бисексуальности.

Также "Комментарии" писали о знаменитостях, которые сделали каминг-аут.



