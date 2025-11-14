logo_ukra

Знаменитості, які зробили камінг-аут як гетеросексуали
Знаменитості, які зробили камінг-аут як гетеросексуали

Зірки, яких вважали частиною ЛГБТК+ спільноти, але вони публічно заявили про свою гетеросексуальність.

14 листопада 2025, 23:55
Автор:
Slava Kot

У сучасному світі, де тема сексуальності стала відкритішою, деяким знаменитостям доводиться робити неочікуваний камінг-аут та заявляти, що вони гетеросексуальні. Причиною можуть бути ролі у фільмах, близькі дружні стосунки або просто чутки, які переростають у впевненість фанатів. Ось кілька зірок, яким довелося публічно уточнювати, що вони не належать до ЛГБТК+ спільноти.

Знаменитості, які зробили камінг-аут як гетеросексуали

Зірки, яких помилково вважали геями. Кадр з фільму "Горбата гора"

Адель

Знаменитості, які зробили камінг-аут як гетеросексуали - фото 2

Британська співачка з гумором поставилася до ситуації, коли фанатка зробила їй пропозицію під час концерту в Лас-Вегасі. Адель відповіла, що "ти не можеш вийти за мене заміж, я гетеросексуальна, сонце, і мій чоловік сьогодні тут".

Деніел Редкліфф

Знаменитості, які зробили камінг-аут як гетеросексуали - фото 2

Після ролі поета-гея Аллена Гінзберга у фільмі "Убий своїх коханих" актор став об’єктом чуток. Проте Редкліфф наголосив, що він не гей, хоча активно підтримує права ЛГБТК+ спільноти та співпрацює з проєктом The Trevor Project, яка спрямована на запобігання самогубств серед лесбійок, геїв, бісексуалів і трансгендерів.

Кендалл Дженнер

Знаменитості, які зробили камінг-аут як гетеросексуали - фото 2

Модель із сім’ї Кардаш’ян часто стає об’єктом спекуляцій через відсутність дітей і скромне особисте життя. У 2018 році в інтерв’ю Vogue вона зробила камінг-аут, як гетеросексуальна людина: "Я не думаю, що в мені є хоч якась гейська кістка".

Зак Ефрон

Знаменитості, які зробили камінг-аут як гетеросексуали - фото 2

Зірка "Шкільного мюзиклу" та фільму "17 знову" завжди користувався популярністю серед гей-аудиторії. Однак Ефрон в одному інтерв’ю пояснив, що не є геєм, "я відчуваю неймовірну підтримку від спільноти і вдячний за це. Але я не є її частиною".

Міша Коллінз

Знаменитості, які зробили камінг-аут як гетеросексуали - фото 2

Під час фанатської зустрічі актор жартома назвав себе "бісексуалом", але згодом вибачився у соцмережах пояснюючи, що "я неправильно висловився. Я не бісексуальний".

Джейк Джилленгол

Знаменитості, які зробили камінг-аут як гетеросексуали - фото 2

Після культового фільму "Горбата гора" актора часто вважали геєм. Джейк Джилленгол спростував ці чутки, але зізнався, що "це великий комплімент".

Ендрю Гарфілд

Знаменитості, які зробили камінг-аут як гетеросексуали - фото 2

У 2017 році Гарфілд пожартував, що він "гей, просто без фізичного акту". Після цього ЗМІ підхопили цю фразу та поширили. Однак Гарфілд згодом пояснив, що насправді є гетеросексуалом.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про відомих акторок, які відкрито заявили про свою бісексуальність.

Також "Коментарі" писали про знаменитостей, які зробили камінг-аут.



