Знаменитости, над которыми издевались в школе

Неважно кто мы – в школе всем приходилось несладко!

Школьные издевательства. Фото: mom-dad-baby.ru

Джеки Чан

Джеки Чан – настоящий первооснователь комической боевой хореографии. Успех и профессионализм Чана в немалой степени восходят его опыту перенесенных издевательств в школе. Отец Джеки отдал его в школу боевых искусств за плохое поведение. Мальчик и сам хотел туда пойти, так как дети не раз насмехались над его неспособностью за себя постоять. Чан рассказывает, что его третировали до того дня, когда он защитил другого ребенка от нападок хулиганов, и научился как выстоять в процессе борьбы. Из этого урока в раннем возрасте он вынес самодисциплину и самоуважение во взрослые годы:

"Я всегда стараюсь быть образцом для подражания для своих детей", — говорит Джеки Чан.

Деми Ловато

Певица не только повсеместно рассказывает об издевательствах над ней в детстве, которые не смогли ее сломить, но еще и помогает бесчисленному количеству людей по всему миру справиться с подобными ситуациями. Психологические проблемы Ловато — расстройство питания и злоупотребление наркотиками — связано с ее неблагополучным опытом в школе. Крутые детки даже подписывали петицию ненависти в ее адрес, а пытки никогда не прекращались. Иногда мучители даже проникали в ее дом, чтобы поиздеваться над ней. В конце концов, Ловато оставила традиционную школу, и получила аттестат уже на домашнем обучении в 2009 году.

Леди Гага

Мало кому известно, что ее естественная тяга к гротеску в прошлом делала ее мишенью для регулярных насмешек и издевательств.

"В школе меня считали фриком, — говорит Леди Гага, — поэтому мне нравится создавать эту особую атмосферу для своих фанатов, чтобы они чувствовали наш общий дух, и что не они одни выглядят чудаками".

Ученики писали всякие непристойности на ее шкафчике для одежды, а также насмехались и оскорбляли ее в школьных коридорах. В одном из случаев трое парней схватили ее и засунули в мусорный бак на улице, а их подружки смеялись. Теперь у Гаги есть специальная страничка, призванная не допустить повторения подобных историй с другими юными девушками, на которой указана организация по защите и поддержке жертв школьных нападок. Она назвала свой фонд "Я такой родилась" — организация учит людей говорить открыто то, что они чувствуют.

Дженнифер Лоуренс

Джен не только не приглашали на школьные дни рождения, но в одном из случаев ее специально пригласили на мероприятие, на котором ее на самом деле никто не ждал. К счастью, она туда не пошла, а вместо этого порвала приглашение и выбросила в урну. Годы в начальной школе проходили более гладко, но после этого она столько раз меняла школы, что это всегда давало ее сверстникам повод дня насмешек.

Джастин Тимберлейк

Жизнь повернулась замечательным образом для этого бывшего певца группы ’N Sync, но его ранние годы были также отравлены трудными временами в школе. С момента возвращения в школу после работы в компании Disney в Орландо, он стал объектом для насмешек одноклассников, потому что ему нравятся не такие вещи, что им. Вспоминая о прошлом, Джастин говорит, что те самые отличия и сделали его таким, какой он есть сейчас, включая успех в музыке, актерской карьере и во многих других областях.

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