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Золотой глобус-2021: самые обсуждаемые наряды с красной дорожки

Звезды не упустили возможность блеснуть своими нарядами

сегодня, 12:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Пока мы спали, в США состоялось грандиозное событие — 78-я церемония вручения кинопремии "Золотой глобус". И несмотря на то, что из-за пандемии коронавируса формат проведения мероприятия был изменен, мировые знаменитости все же смогли блеснуть своими роскошными нарядами на красной дорожке. Кто же запомнился больше всего?

Золотой глобус-2021: самые обсуждаемые наряды с красной дорожки

Золотой глобус 2021 / Фото: Depositphotos

Аня Тейлор Джой

Звезда нашумевшего сериала "Ход королевы" тщательно подготовилась к церемонии и на красной дорожке действительно выглядела как королева. Актриса выбрала для выхода в свет изумрудное платье с глубоким декольте от Christian Dior и удачно подчеркнула свой образ драгоценностями Tiffany & Co. Стоит отметить, что за свою работу в "Ходе королевы" она получила заветную статуэтку в номинации "Лучшая актриса в мини-сериале".

Золотой глобус-2021: самые обсуждаемые наряды с красной дорожки - фото 2

Николь Кидман

Несмотря на то, что голливудская актриса не одержала победу за драматическую роль в сериале "Играть назад", ее виртуальный выход на красную дорожку был эффектным. Николь появилась в строгом черном платье Louis Vuitton с золотыми цепями. 

Золотой глобус-2021: самые обсуждаемые наряды с красной дорожки - фото 3

Марго Робби

Звезда "Отряда самоубийц" не изменяет своей дружбе с Chanel, поэтому на красной дорожке она позировала в монохромном платье с рюшами от французского модного дома, подчеркнув образ черным поясом с логотипом бренда. 

Золотой глобус-2021: самые обсуждаемые наряды с красной дорожки - фото 4

Розамунд Пайк 

Актриса получила награду за роль в фильме "Аферистка" и пришла за ней на церемонию в пышном красном платье от Molly Goddard. Самое интересное, что актриса не побоялась совместить платье с дерзкими ботинками вместо деликатных каблуков.

Золотой глобус-2021: самые обсуждаемые наряды с красной дорожки - фото 5

Аманда Сейфрид 

Знаменитость запомнилась своим появлением в потрясающей платья румяного оттенка Oscar de la Renta. Как уже отметили модные редакторы, цветы в феврале — замечательная идея уйти от мрачного зимнего настроения.

Золотой глобус-2021: самые обсуждаемые наряды с красной дорожки - фото 6

Кейт Хадсон 

Несмотря на то, что актриса приняла участие в "Золотом глобусе" в виртуальном формате, она поразила своим элегантным луком от Louis Vuitton. На ней было красивое черное платье с расшитым золотым узором корсетом и грубым ремнем. Свой образ звезда дополнила украшениями.

Золотой глобус-2021: самые обсуждаемые наряды с красной дорожки - фото 7

Кэтрин Зета-Джонс

Беспроигрышный черный цвет выбрала для себя и Кэтрин Зета-Джонс. На красной дорожке актриса появилась в творении Dolce & Gabbana с асимметричным вырезом, приспущенными плечами, драпировкой, умопомрачительным вырезом до середины бедра и длинным шлейфом.

Золотой глобус-2021: самые обсуждаемые наряды с красной дорожки - фото 8

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие самые дорогие наряды носили члены британской королевской семьи.


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Источник: https://23-59.ua/zolotyj-globus-2021-najbilsh-vrazhayuchi-vyhody-zirok/
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