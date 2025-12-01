Звезда «Квартала» высказалась о возможности закрытия студии через «Миндичгейт»



















Звезда "Лиги смеха" и сериала "Однажды под Полтавой", актриса "Квартала" Ирина Сопонару прокомментировала возможность закрытия студии после громкого коррупционного скандала, в котором замешан совладелец проекта Тимур Миндич.

Актриса Ирина Сопонару. Фото: из открытых источников

По словам артистки, она пока не видит оснований для столь радикального решения. Об этом Сопонару рассказала в интервью подкасту "Сплетни большого города".

Актриса говорит, что не согласна с некоторыми ситуациями, но, по ее мнению, ничего столь плохого не случилось, чтобы прекращать работу коллектива.

"Все может быть, конечно. Я не согласна с какими-либо скандальными ситуациями. Мне кажется, что не было чего-то такого, чтобы закрывать Квартал. Но, безусловно, время идет, и все имеет свой логический конец. Надеюсь, что он наступит нескоро", – сказала Ирина Сопонарю.

Актриса также рассказала, изменились ли шутки "Квартала" после начала полномасштабной войны. По ее словам, сейчас главное для команды – быть отзывчивыми к украинцам, не оскорблять, а поддерживать зрителей.

"Действительно, мы сами сейчас стараемся больше анализировать. Быть более чувствительными к боли населения и нашим проблемам, и с пониманием относиться к тому, как люди могут отреагировать. Потому что мы никогда не ставим своей целью кого-то обидеть. Наша основная цель – развеселить. И когда это происходит, мы действительно очень расстраиваемся, потому что никто не хотел никого обидеть", – добавила Сопонару.

Как сообщал портал "Комментарии", Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения фигуранту расследований НАБУ, бизнесмену и совладельцу "Квартала 95" Тимуру Миндичу. Суд постановил заключить его под стражу. Избрание меры пресечения проходило заочно, ведь Миндич уехал из Украины.