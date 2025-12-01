Зірка «Кварталу» висловилась про можливість закриття студії через «Міндічгейт»



















Зірка "Ліги сміху" та серіалу "Одного разу під Полтавою", акторка "Кварталу" Ірина Сопонару прокоментувала можливість закриття студії після гучного корупційного скандалу, у якому замішаний співвласник проекту Тимур Міндіч.

Акторка Ірина Сопонару. Фото: з відкритих джерел

За словами артистки, вона поки не бачить підстав для такого радикального рішення. Про це Сопонару розповіла в інтерв’ю подкасту "Плітки великого міста".

Акторка каже, що не згодна з деякими ситуаціями, але, на її думку, нічого аж настільки поганого не трапилося, щоб припиняти роботу колективу.

"Усе може бути, звичайно. Я не згодна з якимись скандальними ситуаціями. Мені здається, що не було чогось прям такого, щоб аж закривати Квартал. Але безумовно, час іде, і все має свій логічний кінець. Сподіваюся, що він настане нескоро", – сказала Ірина Сопонару.

Акторка також розповіла, чи змінилися жарти "Кварталу" після початку повномасштабної війни. За її словами, зараз головне для команди — бути чуйними до українців, не ображати, а підтримувати глядачів.

"Дійсно, ми самі зараз намагаємося більше аналізувати. Бути більш чутливими до болю населення і наших проблем, і з розумінням ставитися до того, як люди можуть відреагувати. Тому що ми ніколи не ставимо собі за мету когось образити. Наша основна мета – розвеселити. І коли це відбувається, ми справді дуже засмучуємося, бо ніхто не хотів нікого образити", – додала Сопонару.

Як повідомляв портал "Коментарі", Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід фігуранту розслідувань НАБУ, бізнесмену та співвласнику "Кварталу 95" Тимуру Міндічу. Суд постановив взяти його під варту. Обрання запобіжного заходу відбувалося заочно, адже Міндіч виїхав з України.