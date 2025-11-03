Звезда «Один дома» нарядился в костюм туалета на Хэллоуин (ФОТО)

В пятницу вечером Маколей Калкин и Бренда Сонг повели своих детей на Хэллоуин собирать сладости в Лос-Анджелесе, причем обе звезды были одеты в необычайно стильные костюмы . Об этом пишет Daily Mail .

Звезда «Сам дома» нарядился в чудный костюм на Хэллоуин

45-летний актер фильма "Один дома" нарядился в туалет, оснащен и вантузом и подушечкой, изображающей эмодзи какашек.

Калкин, сыгравший Кевина МакКаллистера в мегахите 1990 года и его продолжении 1992 года "Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке", покрасил лицо в белый цвет и надел белые колготки и сапоги, чтобы дополнить ансамбль, вдохновенный фарфором.

37-летняя Сонг, сыгравшая наследницу гостиничного бизнеса Лондон Типтон в диснеевском мультфильме "Люкс-жизнь Зака ​​и Коди", сыграла персонажа Робина из фильма "Бэтмен", а Бэтменом стал их сын Дакота.

Казалось, что актер, много лет проживший в праздничном настроении, развлекался, общаясь со своим сыном, державшим корзину в виде тыквой, чтобы собирать у него конфеты.

Сонг добавила изюм своему ансамблю, вдохновленному супергероем, с помощью черных сапог и очков, одновременно записывая веселье Хэллоуина на свой iPhone.

Маколей, старший брат актера, лауреата премии "Оскар" Кирана Калкина, имел романтические отношения с Сонг с 2017 года, когда их пути пересеклись во время съемок фильма "Земля перемен".

Дуэт обручился в 2022 году и является родителями сыновей Дакоты, которому 4 года, и Карсона, которого они родили в 2023 году.

Они являются ярыми фанатами команды НФЛ "Лос-Анджелес Ремс" и часто появляются на командных играх в командной форме.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Маколей Калкин, сыгравший Кевина МакКалистера в серии фильмов "Один дома", недавно признался, какая часть ему больше нравится. Актер заявил, что если выбирать между первым и вторым фильмом, то он предпочитает "Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке".