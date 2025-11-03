Зірка «Сам удома» вбрався у костюм туалета на Хелловін (ФОТО)

У п'ятницю ввечері Маколей Калкін та Бренда Сонг повели своїх дітей на Хелловін збирати солодощі в Лос-Анджелесі, причому обидві зірки були одягнені в надзвичайно стильні костюми. Про це пише Daily Mail.

Зірка «Сам удома» вбрався у чудний костюм на Хелловін

45-річний актор фільму "Сам удома" вбрався у туалет, оснащений вантузом та подушечкою, що зображує емодзі какашок.

Калкін, який зіграв Кевіна МакКаллістера у мегахіті 1990 року та його продовженні 1992 року "Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку", пофарбував обличчя в білий колір та взув білі колготки та чоботи, щоб доповнити ансамбль, натхненний порцеляною.

37-річна Сонг, яка зіграла спадкоємицю готельного бізнесу Лондон Тіптон у диснеївському мультфільмі "Люкс-життя Зака ​​і Коді", зіграла персонажа Робіна з фільму "Бетмен", а Бетменом став їхній син Дакота.

Здавалося, що актор, який багато років прожив у святковому настрої, розважався, спілкуючись зі своїм сином, який тримав кошик у вигляді гарбузом, щоб збирати в нього цукерки.

Сонг додала родзинки своєму ансамблю, натхненному супергероєм, за допомогою чорних чобіт та окулярів, одночасно записуючи веселощі Хелловіну на свій iPhone.

Маколей, старший брат актора, лауреата премії "Оскар" Кірана Калкіна, мав романтичні стосунки з Сонг з 2017 року, коли їхні шляхи перетнулися під час зйомок фільму "Земля змін".

Дует заручився у 2022 році та є батьками синів Дакоти, якому 4 роки, та Карсона, якого вони народили у 2023 році.

Вони є завзятими фанатами команди НФЛ "Лос-Анджелес Ремс" і часто з'являються на командних іграх у командній формі.

