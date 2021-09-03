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Главная Новости Звезды шоубизнес Звезда Playboy похвасталась своей реальной фигурой: фото 18+
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Звезда Playboy похвасталась своей реальной фигурой: фото 18+

Но на этот раз блондинка вызвала большой восторг у поклонников

сегодня, 21:50
Автор:

Ольга Чародий

Модель Линдси Пэлас, регулярно сияет на страницах мужских журналов, решила показать поклонникам себя реальную без тонны фотошопа. Конечно же, не обошлось без крошечного бикини. 30-летняя американская модель и блогер Линде Пэлас не только большим количеством обложек в известных мужских журналах, но и тем, что имеет более 8 млн подписчиков в Инстаграм. И это неудивительно, ведь красавица совсем не комплексует из-за своей роскошной фигуры и с радостью ее демонстрирует, передает Радио MAXIMUM.

Звезда Playboy похвасталась своей реальной фигурой: фото 18+

Playboy - фото из открытых источников

Звезда Playboy похвасталась своей реальной фигурой: фото 18+ - фото 2

Но на этот раз блондинка вызвала большой восторг у поклонников, ведь опубликовала серию пикантных фото в крошечном черном купальнике. Кроме того, что девушка похвасталась формами с разных ракурсов, она еще и решила совсем не использовать фоторедакторы.

Звезда Playboy похвасталась своей реальной фигурой: фото 18+ - фото 3

Для нынешних блогеров это редкость, поэтому не удивительно, что кадры собрали более 178 000 лайков и почти 3000 комментариев с комплиментами. Здесь действительно жарко.

Звезда Playboy похвасталась своей реальной фигурой: фото 18+ - фото 4

Напомним, активные споры в Сети вызвала фотосессия моделей из агентства Lumpen для русской версии журнала Playboy. Так, в журнале решили показать настоящий внешний вид моделей, позирующих для популярного глянца. На фото позируют девушки с разной внешностью, формами и пропорциями. На одной фотографии девушка-альбинос в белом корсете с атласной шнуровкой сидит на кровати. На другом кадре фотограф с близкого расстояния сфотографировал бедро модели с растяжками. Кроме того, для мужского глянца в нижнем белье  позировала Надежда Lertulo. Стилисты дополнили образ модели почти прозрачной юбкой и черными чулками. Также женщина надела стильную кожаную куртку, обула туфли на высоких каблуках.


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Источник: https://maximum.fm/z
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