Звезда "Сватов" призналась, что ей стыдно за работу с РФ после 2014

Популярная украинская актриса Анна Саливанчук, которая снималась в сериалах "Сваты", "Однажды под Полтавой", "Нереальный КОПец" и других рассказала о том, что ее одолевает чувство вины за позицию после 2014 года. Аня сожалеет, что неправильно воспринимала и недооценивала ту войну, которую РФ развязала на Востоке. Как передает издание "Комментарии", своими переживаниями она поделилась в интервью "ЖВЛ".

Анна Саливанчук. Фото: из открытых источников

"Мне стыдно, что 8 лет назад я не приняла эту войну. Я дальше надевала российскую форму, дальше снимала кадр на украинском, кадр на русском, я зарабатывала деньги, я получала удовольствие от того, что я в кадре", — заявила Анна.

Однако Саливанчук подчеркивает, что ее жизнь и позиция после 24 февраля кардинально изменилась. Сейчас она полностью отказалась от русского языка, перешла в быту на украинский язык. Кроме того, актриса отказывается от участия в проектах, где есть российские актеры, поддерживающие путинский режим. Говорит, что так будет и в дальнейшем.

Также война повлияла на ее состояние в целом. Анна признается, что не может найти в себе силы.

"Сейчас я утром встаю, а у меня сил уже нет. Мне нет откуда брать ту энергию... Я уже не выдерживала, не справлялась сама с собой. У меня апатия страшная началась, просто ничего не хочу. Каждый день происходит какой-то ужас, и ты просто не можешь", — добавила актриса.

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