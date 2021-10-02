Звезда TikTok Габриэль Салазар погиб в автокатастрофе

19-летний Габриэль Салазар, известный TikTok-блогер (@gabenotbabe), погиб в автокатастрофи.Про этом сообщает американский журнал People. Блогер находился за рулем Chevrolet Camaro 2014 года, когда произошла автокатастрофа, унесшая жизни водителя и еще трех человек.

Габриэль Салазар - фото из открытых источников

Полицейские пытались остановить авто Салазара, но тот не остановился, поэтому было начато погоню. Это произошло около 1:25 по местному времени на главном шоссе США US 83. Во время погони автомобиль Салазара съехала в канаву, врезался в несколько деревьев, перевернулась и загорелась. 19-летний блогер и его пассажиры — 41-летний Хосе Луис Хименес-Мора, 23-летний Хосе Молина-Лара и 36-летний Серхио Эспиноза-Флорес — погибли на месте.

Последнее сообщение Салазара в Instagram был опубликован в субботу, там он позирует рядом с автомобилем и за его рулем.

Напомним, трое граждан Украины стали жертвами страшного дорожного происшествия в Польше. Еще один украинский гражданин 25-летнего возраста госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Автомобиль под польским городом Лодзь почти разорвало на две половины. Об этом сообщает ТСН. Трагедия на польской трассе произошла 29 сентября вечером. Наши земляки спешили в город Катовице. Несчастье случилось в польском районе Жгув. Полиция утверждает, что водитель не справился с управлением авто.

По информации представителя польской спасательной службы Сильвестра Норвинського, иномарка, в которой было четверо наших земляков, на большой скорости сбила светофор. Среди двух погибших была и молодая женщина. Им всем было по 23-25 лет. В соцсетях выражают соболезнования и говорят, что авто просто летело. Такой большой была скорость.

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