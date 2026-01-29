Звезда за большие деньги: сколько на самом деле стоит место на Голливудской Аллее славы

Имя, отчеканенное на звезде Голливудской Аллеи славы, для многих символизирует вершину успеха рядом с "Оскаром" или "Грэмми". Однако за этой публичной почестью стоит не только слава, но и довольно ощутимые финансовые затраты, о которых не все знают.

Аллея славы в Голливуде. Фото из открытых источников

Процедура получения звезды на Голливудской Аллее славы начинается с формальной заявки. Подать ее может любой, уплатив 275 долларов. Однако это только первый шаг. Кандидат должен отвечать строгим критериям и быть одобренным в пределах одной из шести категорий, за которые вручается звезда: кино, телевидение, музыка, радио, театр или спорт. Одна звезда соответствует только одной категории, поэтому некоторые знаменитости могут получить несколько знаков отличия.

Если заявку примут, то со временем нужно будет уплатить спонсорский взнос в размере 85 000 долларов. Эти средства покрывают изготовление и установку звезды, а также дальнейшее содержание Аллеи. Как правило, платит не сам номинант, а выступающая спонсором студия, бренд или фан-сообщество.

Несмотря на престиж, звезда на Аллее славы не является обязательным атрибутом успеха. Некоторые легендарные артисты, в частности, Принс и Брюс Спрингстин, сознательно отказывались от этой чести. После инцидента со Спрингстином, когда ему планировали открыть звезду на Аллее славы, организаторы сменили правила.

"Мы объявили об этом, а он этого не хотел. Так что я создала то, что называется "Клаузула Спрингстина", которую теперь нужно подписать. Потому что иначе это несправедливо по отношению к тем, кто этого хочет. Номинировать знаменитость на место на Аллее славы может кто-либо, но сама знаменитость должна дать согласие на номинацию. Потом, конечно, есть еще и мелочь – 85 000 долларов", – говорит продюсер Аллеи славы Ана Мартинес.

Сегодня Аллея славы остается одной из главных туристических достопримечательностей Голливуда. Она насчитывает более 2800 звезд, простирается на 2,1 километра и ежегодно привлекает около 10 миллионов посетителей. После открытия звезду невозможно убрать. В 2017 году Палата торговли Голливуда подтвердила, что Аллея является историческим памятником.

