Звезда за большие деньги: сколько на самом деле стоит место на Голливудской Аллее славы

Slava Kot
Имя, отчеканенное на звезде Голливудской Аллеи славы, для многих символизирует вершину успеха рядом с "Оскаром" или "Грэмми". Однако за этой публичной почестью стоит не только слава, но и довольно ощутимые финансовые затраты, о которых не все знают.
Аллея славы в Голливуде. Фото из открытых источников
Процедура получения звезды на Голливудской Аллее славы начинается с формальной заявки. Подать ее может любой, уплатив 275 долларов. Однако это только первый шаг. Кандидат должен отвечать строгим критериям и быть одобренным в пределах одной из шести категорий, за которые вручается звезда: кино, телевидение, музыка, радио, театр или спорт. Одна звезда соответствует только одной категории, поэтому некоторые знаменитости могут получить несколько знаков отличия.
Если заявку примут, то со временем нужно будет уплатить спонсорский взнос в размере 85 000 долларов. Эти средства покрывают изготовление и установку звезды, а также дальнейшее содержание Аллеи. Как правило, платит не сам номинант, а выступающая спонсором студия, бренд или фан-сообщество.
Несмотря на престиж, звезда на Аллее славы не является обязательным атрибутом успеха. Некоторые легендарные артисты, в частности, Принс и Брюс Спрингстин, сознательно отказывались от этой чести. После инцидента со Спрингстином, когда ему планировали открыть звезду на Аллее славы, организаторы сменили правила.
Сегодня Аллея славы остается одной из главных туристических достопримечательностей Голливуда. Она насчитывает более 2800 звезд, простирается на 2,1 километра и ежегодно привлекает около 10 миллионов посетителей. После открытия звезду невозможно убрать. В 2017 году Палата торговли Голливуда подтвердила, что Аллея является историческим памятником.
