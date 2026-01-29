Зірка за великі гроші: скільки насправді коштує місце на Голлівудській Алеї слави

Ім’я, викарбуване на зірці Голлівудської Алеї слави, для багатьох символізує вершину успіху поруч із "Оскаром" чи "Ґреммі". Однак за цією публічною почестю стоїть не лише слава, а й доволі відчутні фінансові витрати, про які знають не всі.

Алея слави у Голлівуді. Фото з відкритих джерел

Процедура отримання зірки на Голлівудській Алеї слави починається з формальної заявки. Подати її може будь-хто, сплативши 275 доларів. Однак, це лише перший крок. Кандидат має відповідати суворим критеріям і бути схваленим у межах однієї з шести категорій за які вручається зірка: кіно, телебачення, музика, радіо, театр або спорт. Одна зірка відповідає лише одній категорії, тож деякі знаменитості мають змогу отримати кілька відзнак.

Якщо заявку приймуть, то згодом потрібно буде сплатити спонсорський внесок у розмірі 85 000 доларів. Ці кошти покривають виготовлення та встановлення зірки, а також подальше утримання Алеї. Як правило, платить не сам номінант, а студія, бренд чи фан-спільнота, що виступає спонсором.

Попри престиж, зірка на Алеї слави не є обов’язковим атрибутом успіху. Деякі легендарні артисти, зокрема Прінс і Брюс Спрінгстін, свідомо відмовлялися від цієї честі. Після інциденту зі Спрінгстіном, коли йому планували відкрити зірку на Алеї слави, організатори змінили правила.

"Ми оголосили про це, а він цього не хотів. Тож я створила те, що називається "Клаузула Спрінгстіна", яку тепер потрібно підписати. Бо інакше це несправедливо щодо тих, хто цього хоче. Номінувати знаменитість на місце на Алеї слави може будь-хто, але сама знаменитість повинна дати згоду на номінацію. Потім, звичайно, є ще й дрібниця – 85 000 доларів", — говорить продюсерка Алеї слави Ана Мартінес.

Сьогодні Алея слави залишається однією з головних туристичних принад Голлівуду. Вона налічує понад 2800 зірок, простягається на 2,1 кілометра та щороку приваблює близько 10 мільйонів відвідувачів. Після відкриття зірку неможливо прибрати. У 2017 році Палата торгівлі Голлівуду підтвердила, що Алея є історичною пам’яткою.

