Звезды-двойники: знаменитости, которые невероятно похожи друг на друга

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Елизавета Черных
Как часто вам говорили, что вы кого-то напоминаете или сильно похожи на кого-то? Бытует мнение, что у каждого человека на планете есть двойник, которого практически невозможно встретить. Однако некоторые знаменитости заставляют развеять эту теорию, потому как их внешнее сходство является невероятным. Издание "Комментарии" подобрало звезд-двойников, которых вы возможно путали:
ФОТО: Из открытых источников
Энди Гарсиа, Марк Стронг, Стэнли Туччи
Эти знаменитые актеры имеют абсолютно разную национальную принадлежность: Энди Гарсиа — актер и кинорежиссер кубинского происхождения, Марк Стронг — популярный британский актер итальянского происхождения, а Стэнли Туччи — американец. Но несмотря на это, многие зрители совершенно не различают знаменитостей.
Милла Йовович и Линда Евангелиста
Хотя канадская супермодель Линда Евангелиста была на пике популярности в 90-х, ее до сих пор путают с популярной американской актрисой Миллой Йовович, которая, кстати, также начинала свой творческий путь со съемок для обложек журналов.
Мэтт Бомер и Генри Кавилл
Генри Кавилл, прославившийся ролями в фантастических кинолентах "Бэтмен", " Миссия невыполнима" и "Ведьмак" очень похож с американским актером и певцом Мэттом Бомером, который часто появляется в популярных фильмах ужасов.
Аманда Сейфрид и Джемма Уорд
Трудно не заметить, как между собой похожи популярная американская актриса Аманда Сейфрид, которая прославилась благодаря ролям в фильмах "Отверженные" и "Дорогой Джон", и одна из самых успешных моделей современности австралийка Джемма Уорд.
Ранее портал "Комментарии" писал о том, что зомби-двойника Анджелины Джоли приговорили к десяти годам заключения.
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