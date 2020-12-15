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Главная Новости Звезды шоубизнес Звезды-двойники: знаменитости, которые невероятно похожи друг на друга
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Звезды-двойники: знаменитости, которые невероятно похожи друг на друга

Присмотритесь, возможно их вы всегда путали

сегодня, 10:41
Автор:

Елизавета Черных

Как часто вам говорили, что вы кого-то напоминаете или сильно похожи на кого-то? Бытует мнение, что у каждого человека на планете есть двойник, которого практически невозможно встретить. Однако некоторые знаменитости заставляют развеять эту теорию, потому как их внешнее сходство является невероятным. Издание "Комментарии" подобрало звезд-двойников, которых вы возможно путали: 

Звезды-двойники: знаменитости, которые невероятно похожи друг на друга

ФОТО: Из открытых источников

Энди Гарсиа, Марк Стронг, Стэнли Туччи

Звезды-двойники: знаменитости, которые невероятно похожи друг на друга - фото 2

Эти знаменитые актеры имеют абсолютно разную национальную принадлежность: Энди Гарсиа — актер и кинорежиссер кубинского происхождения, Марк Стронг — популярный британский актер итальянского происхождения, а Стэнли Туччи — американец. Но несмотря на это, многие зрители совершенно не различают знаменитостей. 

Милла Йовович и Линда Евангелиста ​​​​​

Звезды-двойники: знаменитости, которые невероятно похожи друг на друга - фото 3

Хотя канадская супермодель Линда Евангелиста была на пике популярности в 90-х, ее до сих пор путают с популярной американской актрисой Миллой Йовович, которая, кстати, также начинала свой творческий путь со съемок для обложек журналов. 

Мэтт Бомер и Генри Кавилл 

Звезды-двойники: знаменитости, которые невероятно похожи друг на друга - фото 4

Генри Кавилл, прославившийся ролями в фантастических кинолентах "Бэтмен", " Миссия невыполнима" и "Ведьмак" очень похож с американским актером и певцом Мэттом Бомером, который часто появляется в популярных фильмах ужасов.

Аманда Сейфрид и Джемма Уорд ​​​​​​​

Звезды-двойники: знаменитости, которые невероятно похожи друг на друга - фото 5

Трудно не заметить, как между собой похожи популярная американская актриса Аманда Сейфрид, которая прославилась благодаря ролям в фильмах "Отверженные" и "Дорогой Джон", и одна из самых успешных моделей современности австралийка Джемма Уорд.

Ранее портал "Комментарии" писал о том, что зомби-двойника Анджелины Джоли приговорили к десяти годам заключения.


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