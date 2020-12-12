Зомби-двойника Анджелины Джоли приговорили к 10 годам заключения

Уроженку Ирана Фатиму Хишванд, известную в Сети как Сахар Табар, которая прославилась на весь мир ужасающей внешностью, зомби-версией актрисы Анджелины Джоли, приговорили к десяти годам тюремного заключения.

ФОТО: Из открытых источников

Фатима получила обвинения в богохульстве, подстрекательстве к насилию, получении дохода неприемлемыми способами и в поощрении коррупции среди молодежи. Адвокат девушки подтвердил эту информацию журналистке из Ирана Масих Алинеджад, которая обратилась за помощью к голливудской актрисе.

Она просит помочь 19-летней Сахар Табар выйти на свободу, ведь по словам журналистки, она является невиновной. Масих Алинеджад уверяет, что мать девушки все время плачет и тоскует по дочери. Журналистка уверила, что "шутка привела девушка в тюрьму".

Напомним, что Фатима Хишванд стала настоящей звездой Instagram после того, как изменила свою внешность до неузнаваемости. Девушка создала из себя "зомби-версию" американской актрисы Анджелины Джоли, чем шокировала публику. Пользователи были уверены, что девушка перенесла множество пластических операций на пути к такому "преображению", но сама Сахар Табар уверила, что ее внешность — удачный макияж и мастерство использования фотошопа.

К слову, Instagram-звезду отправили за решетку еще в октябре 2019 года, после того , как общественность пожаловалась на преступные действия со стороны иранки. Ее обвинили в кощунстве, оскорблении действующего кодекса страны, призывах к насилию и совершению коррупции.

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