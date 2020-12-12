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Главная Новости Звезды скандал Зомби-двойника Анджелины Джоли приговорили к 10 годам заключения
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Зомби-двойника Анджелины Джоли приговорили к 10 годам заключения

Девушка просит помощи у голливудской актрисы

сегодня, 10:52
Автор:

Елизавета Черных

Уроженку Ирана Фатиму Хишванд, известную в Сети как Сахар Табар, которая прославилась на весь мир ужасающей внешностью, зомби-версией актрисы Анджелины Джоли, приговорили к десяти годам тюремного заключения. 

Зомби-двойника Анджелины Джоли приговорили к 10 годам заключения

ФОТО: Из открытых источников

Фатима получила обвинения в богохульстве, подстрекательстве к насилию, получении дохода неприемлемыми способами и в поощрении коррупции среди молодежи. Адвокат девушки подтвердил эту информацию журналистке из Ирана Масих Алинеджад, которая обратилась за помощью к голливудской актрисе. 

Она просит помочь 19-летней Сахар Табар выйти на свободу, ведь по словам журналистки, она является невиновной. Масих Алинеджад уверяет, что мать девушки все время плачет и тоскует по дочери. Журналистка уверила, что "шутка привела девушка в тюрьму". 

Напомним, что Фатима Хишванд стала настоящей звездой Instagram после того, как изменила свою внешность до неузнаваемости. Девушка создала из себя "зомби-версию" американской актрисы Анджелины Джоли, чем шокировала публику. Пользователи были уверены, что девушка перенесла множество пластических операций на пути к такому "преображению", но сама Сахар Табар уверила, что ее внешность — удачный макияж и мастерство использования фотошопа. 

К слову, Instagram-звезду отправили за решетку еще в октябре 2019 года, после того , как общественность пожаловалась на преступные действия со стороны иранки. Ее обвинили в кощунстве, оскорблении действующего кодекса страны, призывах к насилию и совершению коррупции. 

Ранее "Комментарии" сообщали, сколько стоят защитные маски членов Королевской семьи. 


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Источник: https://tsn.ua/ru/svit/uzhasayuschego-dvoynika-andzheliny-dzholi-posadili-na-10-let-1686529.html
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