Звезды сериала "Очень странные дела" неожиданно обратились к украинцам в специальном видео

Звезды сериала "Очень странные дела" обратились к украинцам
В день премьеры нового сезона культового сериала "Очень странные дела" актеры основного состава неожиданно записали видеообращение специально для украинских фанов. Короткий ролик появился в официальном Instagram-аккаунте Netflix Ukraine и сразу же вызвал волну эмоций в соцсетях.
Актеры сериала "Очень странные дела" поздравили украинцев и призвали смотреть новый сезон. В видео Финн Вулфгард (Майк Уилер), Ноа Шнапп (Уилл Байерс), Калеб Маклафлин (Лукас Синклер) и Гейтен Матараццо (Дастин Хендерсон) стоят на сцене перед неоновыми инсталляциями. Они обращаются непосредственно на украинскую аудиторию с торжественным объявлением.
Это первое официальное обращение актеров сериала именно к украинским зрителям во время промокампании пятого сезона.
Публикация видео мгновенно собрала сотни комментариев, полных восторгов и эмоций. Пользователи признаются, что ожидали премьеру годами, но личное приветствие от актеров стало неожиданным и очень приятным бонусом.
Среди комментариев, благодарность за внимание к Украине и отдельная волна обсуждений поздравления от Финна Вулфгарда:
Netflix решил выпускать финальный сезон сериала "Очень странные дела" по частям. Первая половина уже доступна на платформе:
Пятый сезон станет завершающим и поставит точку в истории героев из Гокинса.
