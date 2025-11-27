Звезды сериала "Очень странные дела" неожиданно обратились к украинцам в специальном видео

Звезды сериала "Очень странные дела" обратились к украинцам

В день премьеры нового сезона культового сериала "Очень странные дела" актеры основного состава неожиданно записали видеообращение специально для украинских фанов. Короткий ролик появился в официальном Instagram-аккаунте Netflix Ukraine и сразу же вызвал волну эмоций в соцсетях.

Актеры сериала "Очень странные дела" поздравили украинцев и призвали смотреть новый сезон. В видео Финн Вулфгард (Майк Уилер), Ноа Шнапп (Уилл Байерс), Калеб Маклафлин (Лукас Синклер) и Гейтен Матараццо (Дастин Хендерсон) стоят на сцене перед неоновыми инсталляциями. Они обращаются непосредственно на украинскую аудиторию с торжественным объявлением.

"Привет, Украина! Этот момент настал! Ты можешь смотреть 5 сезон "Очень странные дела" Том 1 на Netflix уже сегодня. Беги смотреть!", — сказали звезды сериала.

Это первое официальное обращение актеров сериала именно к украинским зрителям во время промокампании пятого сезона.

Публикация видео мгновенно собрала сотни комментариев, полных восторгов и эмоций. Пользователи признаются, что ожидали премьеру годами, но личное приветствие от актеров стало неожиданным и очень приятным бонусом.

Среди комментариев, благодарность за внимание к Украине и отдельная волна обсуждений поздравления от Финна Вулфгарда:

"Я знаю, что они это записывают для многих стран, но мне известно, что вот это от Финна "hello Ukraine" очень теплое".

"Вау, "Hello Ukraine" от Финна невероятно. Имела возможность лично с ним поговорить и он очень хорошо относится к Украине".

"Мурашки от этого! Hello, Ukraine".

Когда выйдут новые серии сериала "Очень странные дела"

Netflix решил выпускать финальный сезон сериала "Очень странные дела" по частям. Первая половина уже доступна на платформе:

— Том 1 – 4 серии, релиз 26 ноября

— Том 2 – 3 серии, выходят 25 декабря

— Финальный эпизод (8 серия) – премьера 31 декабря

Пятый сезон станет завершающим и поставит точку в истории героев из Гокинса.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что звезда сериала "Очень странные дела" Финн Вулфгард регулярно донатит на помощь Украине.

Также "Комментарии" писали о самых ожидаемых сериалах 2025 года.