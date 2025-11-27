Зірки серіалу "Дивні дива" неочікувано звернулися до українців у спеціальному відео

Рубрики
У день прем’єри нового сезону культового серіалу "Дивні дива" актори основного складу неочікувано записали відеозвернення спеціально для українських фанів. Короткий ролик з’явився в офіційному Instagram-акаунті Netflix Ukraine та одразу викликав хвилю емоцій у соцмережах.
Зірки серіалу "Дивні дива" звернулися до українців
Актори серіалу "Дивні дива" привітали українців та закликали дивитися новий сезон. У відео Фінн Вулфгард (Майк Вілер), Ноа Шнапп (Вілл Баєрс), Калеб Маклафлін (Лукас Сінклер) та Гейтен Матараццо (Дастін Хендерсон) стоять на сцені перед неоновими інсталяціями. Вони звертаються безпосередньо до української аудиторії з урочистим оголошенням.
Це перше офіційне звернення акторів серіалу саме до українських глядачів під час промокампанії п’ятого сезону.
Публікація відео миттєво зібрала сотні коментарів, повних захоплення та емоцій. Користувачі зізнаються, що очікували прем’єру роками, але особисте привітання від акторів стало несподіваним і дуже приємним бонусом.
Серед коментарів, особлива подяка за увагу до України та окрема хвиля обговорень привітання від Фінна Вулфгарда:
Netflix вирішив випускати фінальний сезон серіалу "Дивні дива" частинами. Перша половина вже доступна на платформі:
П’ятий сезон стане завершальним і поставить крапку в історії героїв з Гокінса.
