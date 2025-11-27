Зірки серіалу "Дивні дива" неочікувано звернулися до українців у спеціальному відео

У день прем’єри нового сезону культового серіалу "Дивні дива" актори основного складу неочікувано записали відеозвернення спеціально для українських фанів. Короткий ролик з’явився в офіційному Instagram-акаунті Netflix Ukraine та одразу викликав хвилю емоцій у соцмережах.

Зірки серіалу "Дивні дива" звернулися до українців

Актори серіалу "Дивні дива" привітали українців та закликали дивитися новий сезон. У відео Фінн Вулфгард (Майк Вілер), Ноа Шнапп (Вілл Баєрс), Калеб Маклафлін (Лукас Сінклер) та Гейтен Матараццо (Дастін Хендерсон) стоять на сцені перед неоновими інсталяціями. Вони звертаються безпосередньо до української аудиторії з урочистим оголошенням.

"Привіт, Україно! Цей момент настав! Ти можеш дивитися 5 сезон "Дивних див" Том 1 на Netflix вже сьогодні. Біжи дивитися!", — сказали зірки серіалу.

Це перше офіційне звернення акторів серіалу саме до українських глядачів під час промокампанії п’ятого сезону.

Публікація відео миттєво зібрала сотні коментарів, повних захоплення та емоцій. Користувачі зізнаються, що очікували прем’єру роками, але особисте привітання від акторів стало несподіваним і дуже приємним бонусом.

Серед коментарів, особлива подяка за увагу до України та окрема хвиля обговорень привітання від Фінна Вулфгарда:

"Я знаю, що вони це записують для багатьох країн, але мені знається, що ось це від Фіна "hello Ukraine" дуже тепле".

"Вау, "Hello Ukraine" від Фінна неймовірно. Мала можливість особисто з ним поговорити і він дуже добре ставиться до України".

"Мурашки від цього! Hello, Ukraine".

Коли вийдуть нові серії серіалу "Дивні дива"

Netflix вирішив випускати фінальний сезон серіалу "Дивні дива" частинами. Перша половина вже доступна на платформі:

- Том 1 — 4 серії, реліз 26 листопада

- Том 2 — 3 серії, виходять 25 грудня

- Фінальний епізод (8 серія) — прем’єра 31 грудня

П’ятий сезон стане завершальним і поставить крапку в історії героїв з Гокінса.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що зірка серіалу "Дивні дива" Фінн Вулфгард регулярно донатить на допомогу Україні.

Також "Коментарі" писали про найочікуваніші серіали 2025 року.