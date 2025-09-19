logo

Звезды Тим Бертон и Моника Беллуччи объявили о расставании

Расставание двух голливудских звезд проходит «в общем уважении друг к другу»

19 сентября 2025, 14:00
Недилько Ксения

Голливудский режиссер Тим Бертон и итальянская актриса и модель Моника Беллуччи расстаются, о чем они объявили в пятницу в заявлении AFP.

"Моника Беллуччи и Тим Бертон решили расстаться с большим уважением и глубокой заботой друг о друге", – говорится в совместном заявлении.

Беллуччи подтвердила свой роман с Бертоном в 2023 году, и он предложил ей роль в прошлогодней комедийной комедии ужасов "Битлджус", продолжении его блокбастера 1988 года "Битлджус".

Беллуччи играет Долорес, злое существо, похожее на Франкенштейна, стремящееся отомстить своему бывшему мужу, которого играет Майкл Китон.

В Беллуччи двое детей от 14-летнего брака с французским актером и коллегой по фильму "Необратимость" Венсаном Касселем, закончившимся в 2013 году.

Бертон был в длительных отношениях с британской актрисой Хеленой Бонэм Картер до 2014 года. У них тоже двое детей.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в мире кино есть тандемы, которые запоминаются навсегда. Они создают магию на экране, превращают вымышленных персонажей в настоящие легенды и заставляют зрителей верить в невероятное. Именно таким уникальным дуэтом стали Джонни Депп и Хелена Бонэм Картер – актеры, чьи совместные работы давно вошли в золотой фонд мирового кинематографа.

Встреча Деппа и Бонэм Картер в кино не была случайностью. Обоих часто приглашал режиссер Тим Бертон, известный своим готическим стилем и любовью к эксцентричным персонажам. Именно в его фильмах они снова и снова встречались на съемочной площадке, образуя на экране невероятный тандем.



