Голлівудський режисер Тім Бертон та італійська акторка й модель Моніка Беллуччі розлучаються, про що вони оголосили в п'ятницю в заяві AFP.

Зірки Тім Бертон та Моніка Беллуччі оголосили про розлучення

"Моніка Беллуччі та Тім Бертон вирішили розлучитися з великою повагою та глибокою турботою одне про одного", – йдеться у спільній заяві.

Беллуччі підтвердила свій роман з Бертоном у 2023 році, і він запропонував їй роль у минулорічній комедійній комедії жахів "Бітлджус", продовженні його блокбастера 1988 року "Бітлджус".

Беллуччі грає Долорес, злу істоту, схожу на Франкенштейна, яка прагне помститися своєму колишньому чоловікові, якого грає Майкл Кітон.

У Беллуччі двоє дітей від 14-річного шлюбу з французьким актором та колегою по фільму "Незворотність" Венсаном Касселем, який закінчився у 2013 році.

Бертон був у тривалих стосунках з британською акторкою Геленою Бонем Картер до 2014 року. У них також двоє дітей.

