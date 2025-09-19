logo_ukra

BTC/USD

116106

ETH/USD

4482.28

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.42

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Зірки шоу бізнес Зірки Тім Бертон та Моніка Беллуччі оголосили про розлучення
commentss НОВИНИ Всі новини

Зірки Тім Бертон та Моніка Беллуччі оголосили про розлучення

Розлучення двох голлівудських зірок проходить «у спільній повазі один до одного»

19 вересня 2025, 14:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Голлівудський режисер Тім Бертон та італійська акторка й модель Моніка Беллуччі розлучаються, про що вони оголосили в п'ятницю в заяві AFP.

Зірки Тім Бертон та Моніка Беллуччі оголосили про розлучення

Зірки Тім Бертон та Моніка Беллуччі оголосили про розлучення

"Моніка Беллуччі та Тім Бертон вирішили розлучитися з великою повагою та глибокою турботою одне про одного", – йдеться у спільній заяві.

Беллуччі підтвердила свій роман з Бертоном у 2023 році, і він запропонував їй роль у минулорічній комедійній комедії жахів "Бітлджус", продовженні його блокбастера 1988 року "Бітлджус".

Беллуччі грає Долорес, злу істоту, схожу на Франкенштейна, яка прагне помститися своєму колишньому чоловікові, якого грає Майкл Кітон.

У Беллуччі двоє дітей від 14-річного шлюбу з французьким актором та колегою по фільму "Незворотність" Венсаном Касселем, який закінчився у 2013 році.

Бертон був у тривалих стосунках з британською акторкою Геленою Бонем Картер до 2014 року. У них також двоє дітей.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у світі кіно є тандеми, які запам’ятовуються назавжди. Вони створюють магію на екрані, перетворюють вигаданих персонажів у справжніх легенд і змушують глядачів вірити у неймовірне. Саме таким унікальним дуетом стали Джонні Депп та Хелена Бонем Картер – актори, чиї спільні роботи давно увійшли до золотого фонду світового кінематографа.

Зустріч Деппа і Бонем Картер у кіно не була випадковістю. Обох часто запрошував режисер Тім Бертон, відомий своїм готичним стилем та любов’ю до ексцентричних персонажів. Саме в його фільмах вони знову і знову зустрічалися на знімальному майданчику, утворюючи на екрані неймовірний тандем.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини