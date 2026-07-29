Не впізнати: Дакота Джонсон з'явилася в образі Мерилін Монро (ФОТО)

Американська акторка Дакота Джонсон кардинально змінила зовнішність заради нової ролі. Зірка фільму "50 відтінків сірого" зіграє легендарну Мерилін Монро у короткометражній стрічці "Вплив плоті", режисеркою та сценаристкою якої стала Меггі Джилленгол.

Дакота Джонсон. Фото: REUTERS / Benoit Tessier

Перший офіційний кадр з фільму опублікувало видання Vanity Fair. На знімку 36-річна Джонсон постає майже невпізнанною: коротка світла перука, культова родимка та костюми відтворюють образ голлівудської ікони на піку її популярності.

Дакота Джонсон у ролі Мерилін Монро. Фото: Vanity Fair

Прем'єра "Впливу плоті" відбудеться у вересні 2026 року на Венеційському кінофестивалі. Символічно, що показ запланований майже до 100-річчя від дня народження Мерилін Монро. Разом з Джонсон у стрічці знялися Пітер Сарсгаард та Сепіде Моафі.

За словами Меггі Джилленгол, вона від самого початку бачила Дакоту Джонсон у головній ролі, хоча спершу сумнівалася через її несхожість з Монро.

"Потім я подумала: "Це смішно. Кого це хвилює?" Я не впевнена, що хтось насправді знає, як виглядала Мерилін, адже її образ давно перетворився на міф", — пояснила режисерка.

Джилленгол, яка вже працювала з Джонсон над фільмом "Загублена дочка", наголосила, що нова стрічка є не біографією, а художнім переосмисленням легенди. За її словами, це "суміш Мерилін і моєї фантазії про неї".

Дакота Джонсон у ролі Мерилін Монро. Фото: Vanity Fair

Мерилін Монро померла у серпні 1962 року у віці 36 років. Її смерть офіційно визнали ймовірним самогубством через передозування барбітуратів. За останні десятиліття її образ на екрані також втілювали Ана де Армас, Мішель Вільямс, Келлі Гарнер, Ешлі Джадд, Міра Сорвіно, а тепер й Дакота Джонсон.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про останні фото Мерилін Монро : легенда Голлівуду перед смертю була зовсім іншою.