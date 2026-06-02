Останні фото Мерилін Монро: легенда Голлівуду перед смертю була зовсім іншою (ФОТО)

Через сто років після народження Мерилін Монро світ продовжує шукати відповідь на запитання, ким насправді була жінка, що стала символом Голлівуду. Особливий інтерес викликають її останні фотографії. Це серія знімків, зроблених у липні 1962 року на пляжі Санта-Моніки, всього за кілька тижнів до трагічної смерті акторки.

Мерилін Монро. Фото: George Barris / INHOLLYWOODLAND / The George Barris Estate

На останніх кадрах Мерилін Монро зовсім не схожа на звичний образ фатальної "білявої бомби". Вона усміхається, грайливо позує перед камерою, загортається в зелений рушник і здається напрочуд спокійною. Морський вітер розвіває її волосся, а погляд випромінює легкість, яка різко контрастує з драматичними обставинами її останніх днів.

Автором фотосесії став американський фотограф Джордж Барріс. Він був один з небагатьох людей, кому Монро повністю довіряла. Саме тому його світлини сьогодні вважаються не просто портретами знаменитості, а рідкісною можливістю побачити справжню Мерилін без голлівудських масок і постановочних образів.

Мерилін Монро. Фото: George Barris / INHOLLYWOODLAND / The George Barris Estate

Мерилін Монро. Фото: George Barris / INHOLLYWOODLAND / The George Barris Estate

5 серпня 1962 року акторку знайшли мертвою у власному будинку в Лос-Анджелесі. Їй було лише 36 років. Новина шокувала світ, а останні фото набули майже символічного значення. Спочатку їх не наважувалися публікувати, однак згодом вони стали частиною культурної спадщини та надихнули митців, фотографів і письменників.

Мерилін Монро залишилася однією з найвпливовіших постатей 20 століття. Її ролі у фільмах "Джентльмени віддають перевагу блондинкам" та "У джазі тільки дівчата" зробили її світовою зіркою, а її образ і сьогодні залишається джерелом натхнення для дизайнерів, музикантів і режисерів.

На думку мистецтвознавців, остання фотосесія Монро цінна саме тим, що показує не секс-символ епохи, а людину. Через століття після її народження ці кадри нагадують, що за легендою Голлівуду стояла жива жінка зі своїми мріями, страхами та прагненням до щастя.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про секс-символи 1950-х. Ці жінки створили епоху.

Також "Коментарі" писали про 20 найдорожчих суконь усіх часів. Одна з них належала Мерилін Монро.