Російського актора Михайла Казакова, який здобув популярність завдяки ролям у кіножурналі "Єралаш" та серіалі "Татусеві дочки" (де він зіграв Іллю Полежайкіна), звинуватили у жорстокому ставленні до своєї родини. За словами його падчерки Вікторії, актор регулярно проявляв агресію, принижував і бив членів сім'ї.

Михайло Казаков (фото з відкритих джерел)

У мережі вже тривалий час поширюються чутки, що Арсеній, нібито, поводиться агресивно та може застосовувати силу — подібно до свого батька Олександра Шульгіна, якого раніше звинувачували у насильстві. За повідомленнями російських пропагандистських ЗМІ, дружина Арсенія — Ліана — відреагувала на коментар однієї з підписниць, яка знову припустила, що її чоловік піднімає на неї руку. У відповідь Ліана категорично заперечила такі звинувачення.