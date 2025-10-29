logo_ukra

Російського актора з "Татусевих дочок" звинувачують в замаху на дружину
commentss НОВИНИ Всі новини

Російського актора з "Татусевих дочок" звинувачують в замаху на дружину

Михайло Казаков став жахом для власної родини.

29 жовтня 2025, 23:15
 Російського актора Михайла Казакова, який здобув популярність завдяки ролям у кіножурналі "Єралаш" та серіалі "Татусеві дочки" (де він зіграв Іллю Полежайкіна), звинуватили у жорстокому ставленні до своєї родини. За словами його падчерки Вікторії, актор регулярно проявляв агресію, принижував і бив членів сім'ї.

Російського актора з "Татусевих дочок" звинувачують в замаху на дружину

Михайло Казаков (фото з відкритих джерел)

російської співачки Валерії, яка підтримує терористичну агресію Росії проти України, зробила різку заяву про свого чоловіка — Арсенія Шульгіна, сина артистки.

 У мережі вже тривалий час поширюються чутки, що Арсеній, нібито, поводиться агресивно та може застосовувати силу — подібно до свого батька Олександра Шульгіна, якого раніше звинувачували у насильстві. За повідомленнями російських пропагандистських ЗМІ, дружина Арсенія — Ліана — відреагувала на коментар однієї з підписниць, яка знову припустила, що її чоловік піднімає на неї руку. У відповідь Ліана категорично заперечила такі звинувачення.
 



