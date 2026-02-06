Відома акторка виграла у колишнього чоловіка важливу "битву" у суді та залишає США

Після завершення розлучення з музикантом Кітом Урбаном акторка Ніколь Кідман отримала суттєву перевагу в питанні опіки над їхніми доньками, що відкриває їй можливість повернутися до Австралії.

Ніколь Кідман (фото з відкритих джерел)