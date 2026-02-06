logo_ukra

Відома акторка виграла у колишнього чоловіка важливу "битву" у суді та залишає США
Відома акторка виграла у колишнього чоловіка важливу "битву" у суді та залишає США

За даними інсайдерів, Ніколь Кідман думає над поверненням до Австралії.

6 лютого 2026, 22:59
 Після завершення розлучення з музикантом Кітом Урбаном акторка Ніколь Кідман отримала суттєву перевагу в питанні опіки над їхніми доньками, що відкриває їй можливість повернутися до Австралії.

Відома акторка виграла у колишнього чоловіка важливу "битву" у суді та залишає США

Ніколь Кідман (фото з відкритих джерел)

у родині голлівудських зірок Ештона Катчера та Міли Куніс, імовірно, з’явилися серйозні труднощі. Причиною напруження називають надмірну зайнятість актора бізнесом, через що між подружжям поступово зростає дистанція.

За інформацією Radar Online, 47-річний Катчер останніми роками значно відійшов від класичної акторської кар’єри й зосередився на інвестиціях та роботі в технологічному секторі. Він входить до ради директорів міжнародної мережі елітних клубів Soho House, яка є частиною великого бізнес-консорціуму з мільярдними оборотами. За оцінками, загальний статок актора може наближатися до 200 мільйонів доларів.

 



Джерело: https://radaronline.com/p/nicole-kidman-custody-win-paves-return-australia/
