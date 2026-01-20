Шлюб голлівудської акторки з України Міли Куніс на межі краху: що сталося

У родині голлівудських зірок Ештона Катчера та Міли Куніс, імовірно, з’явилися серйозні труднощі. Причиною напруження називають надмірну зайнятість актора бізнесом, через що між подружжям поступово зростає дистанція.

За інформацією Radar Online, 47-річний Катчер останніми роками значно відійшов від класичної акторської кар’єри й зосередився на інвестиціях та роботі в технологічному секторі. Він входить до ради директорів міжнародної мережі елітних клубів Soho House, яка є частиною великого бізнес-консорціуму з мільярдними оборотами. За оцінками, загальний статок актора може наближатися до 200 мільйонів доларів.

Хоча Катчер і не залишає кінематограф остаточно — зокрема, у 2026 році він з’явиться в серіалі FX The Beauty — джерела стверджують, що його головні інтереси нині лежать далеко за межами Голлівуду. Інсайдери зазначають: актор настільки занурився у бізнес-середовище, що віддалився не лише від світської тусовки, а й від близького кола друзів сім’ї.

Натомість Міла Куніс, за словами людей з оточення пари, дедалі гостріше відчуває брак уваги. Акторка не планує ставити кар’єру на паузу чи залишати Лос-Анджелес — у неї чимало професійних планів і нових проєктів. Саме різні життєві ритми та пріоритети, як припускають джерела, стали головним чинником напруженості у шлюбі.

Нагадаємо, Ештон Катчер і Міла Куніс побралися у 2015 році. Їхні стосунки розпочалися з багаторічної дружби після спільної роботи над серіалом That ’70s Show. Подружжя виховує двох дітей — 11-річну доньку Вайєтт і 9-річного сина Дмитра.

