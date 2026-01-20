logo_ukra

Шлюб голлівудської акторки з України Міли Куніс на межі краху: що сталося
Шлюб голлівудської акторки з України Міли Куніс на межі краху: що сталося

Бізнес відтіснив сімейне життя Куніс та Катчера на другий план

20 січня 2026, 22:50
Автор:
Лиля Воробьева

У родині голлівудських зірок Ештона Катчера та Міли Куніс, імовірно, з’явилися серйозні труднощі. Причиною напруження називають надмірну зайнятість актора бізнесом, через що між подружжям поступово зростає дистанція.

Шлюб голлівудської акторки з України Міли Куніс на межі краху: що сталося

Ештон Катчер та Міла Куніс (фото з відкритих джерел)

За інформацією Radar Online, 47-річний Катчер останніми роками значно відійшов від класичної акторської кар’єри й зосередився на інвестиціях та роботі в технологічному секторі. Він входить до ради директорів міжнародної мережі елітних клубів Soho House, яка є частиною великого бізнес-консорціуму з мільярдними оборотами. За оцінками, загальний статок актора може наближатися до 200 мільйонів доларів.

Хоча Катчер і не залишає кінематограф остаточно — зокрема, у 2026 році він з’явиться в серіалі FX The Beauty — джерела стверджують, що його головні інтереси нині лежать далеко за межами Голлівуду. Інсайдери зазначають: актор настільки занурився у бізнес-середовище, що віддалився не лише від світської тусовки, а й від близького кола друзів сім’ї.

Натомість Міла Куніс, за словами людей з оточення пари, дедалі гостріше відчуває брак уваги. Акторка не планує ставити кар’єру на паузу чи залишати Лос-Анджелес — у неї чимало професійних планів і нових проєктів. Саме різні життєві ритми та пріоритети, як припускають джерела, стали головним чинником напруженості у шлюбі.

Нагадаємо, Ештон Катчер і Міла Куніс побралися у 2015 році. Їхні стосунки розпочалися з багаторічної дружби після спільної роботи над серіалом That ’70s Show. Подружжя виховує двох дітей — 11-річну доньку Вайєтт і 9-річного сина Дмитра.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що дружина зрадника України репера Джигана, який відкрито підтримує терористичне вторгнення РФ, поділилася з пропагандистськими медіа заявами про те, що музикант ризикує залишитися ні з чим. Як повідомляють пропагандистські росЗМІ, Оксана Самойлова розповіла, що за роки подружнього життя не отримувала від чоловіка жодних подарунків.

 "Він мені нічого не дарував... Тільки я йому: машини, годинники... Я ж травмована, до того ж я від самого початку така, що за сім'ю буду битися до останнього. Тому всім неповноцінним мужикам присвячується мій спіч. Я із задоволенням поступлюся цим сильним місцем якомусь реально сильному чоловікові", — заявила блогерка.

 



Джерело: https://radaronline.com/p/ashton-kutcher-mila-kunis-marriage-crisis-workaholic-money-chasing/
