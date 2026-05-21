Як змінилася Санта Дімопулос за 15 років: фото до та після пластики

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Українська співачка та колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Санта Дімопулос 21 травня відзначає своє 39 день народження. За свою кар’єру артистка пройшла шлях від учасниці "Фабрики зірок" до фітнес-чемпіонки, телевізійної зірки та однієї з найбільш українських селебріті. Зібрали фото, як співачка змінилася за останні 15 років.
Санта Дімопулос. Фото: instagram / santadimopulos
Популярність Санта Дімопулос отримала після участі у третьому сезоні "Фабрики зірок". Пізніше вона виступала у гуртах "7 небо" та "ВІА Гра", а також активно будувала кар’єру у модельному бізнесі й спорті. У 2011 році Дімопулос здобула титул чемпіонки світу з бодібілдингу та фітнесу.
За роки кар’єри зовнішність співачки помітно змінилася. ЗМІ неодноразово писали, що артистка могла робити ринопластику, видалення грудок Біша та косметологічні процедури для корекції губ і підборіддя. Сама ж Санта не приховує, що багато уваги приділяє догляду за шкірою, спорту та здоровому способу життя.
Санта Дімопулос у 2012 році. Фото: instagram / santadimopulos
Санта Дімопулос у 2012 році. Фото: instagram / santadimopulos
Санта Дімопулос у 2017 році. Фото: instagram / santadimopulos
Не менш активно змінювалося й особисте життя співачки. У 2008 році вона народила сина Даніеля від телеведучого Андрія Джеджули. Пара розійшлася через кілька років. У 2015-му Дімопулос одружилася з бізнесменом Ігорем Кучеренком, а у 2019 році в них народилася донька Софія. Навесні 2024 року подружжя повідомило про розрив.
Санта Дімопулос сьогодні. Фото: instagram / santadimopulos
Санта Дімопулос сьогодні. Фото: instagram / santadimopulos
Після початку повномасштабного вторгнення Росії співачка переїхала до Дубай, де нині мешкає разом з дітьми. У 2023 році артистка також офіційно змінила ім’я у документах з Хрисанті Янісівни Дімопулос на Санту Ігорівну Дімопулос.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що співачка з України Санта Дімопулос в Еміратах відірвалася з колишніми учасницями з "ВІА Гри".
Також "Кометнарі" писали про те, яке справжнє ім'я Наталії Могилевської: про це мало хто знає.