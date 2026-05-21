Яке справжнє ім'я Наталії Могилевської: про це мало хто знає

Українська співачка Наталія Могилевська вже понад три десятиліття залишається однією з найвідоміших артисток українського шоу-бізнесу. Однак мало хто знає, що прізвище, під яким її знають мільйони шанувальників, не те, під яким вона народилася.

Сьогодні ім'я Наталії Могилевської давно стало впізнаваним брендом української попмузики. За роки кар'єри співачка випустила десятки хітів, була телеведучою, продюсеркою та учасницею популярних телешоу.

Яке справжнє прізвище Наталії Могилевської

Наталія Могилевська народилася у Київ 2 серпня 1975 року та від народження мала прізвище Могила. Саме таке ім’я було записане в її документах до початку музичної кар’єри.

На старті творчого шляху в середині 1990-х майбутня зірка вирішила змінити сценічне ім’я. За словами людей із її оточення, Наталія вважала, що прізвище Могила звучить надто різко для естради та погано запам’ятовується. Тому з’явився варіант "Могилевська", який згодом став її повноцінним публічним брендом.

Саме під ім’ям Наталія Могилевська співачка почала співпрацю з продюсером Олександр Ягольник та поступово здобула популярність на українській сцені. Згодом псевдонім настільки закріпився за артисткою, що, за даними з відкритих джерел, Могилевська офіційно змінила прізвище в документах.

Таким чином, Наталія Могилевська народилася з прізвищем Могила, однак змінила його в документах і тепер це її справжнє ім’я.

