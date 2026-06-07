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Зірка "МастерШеф" Мартиновська показала своє "нове лице" після пластики (ФОТО)

Зірка "МастерШеф" Ольга Мартиновська опублікувала фото після косметичних процедур.

7 червня 2026, 15:05
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Slava Kot

Українська шеф-кухарка та суддя "МастерШеф" Ольга Мартиновська поділилася новими фото, на яких продемонструвала зміни у зовнішності після комплексу косметологічних процедур. 

Зірка "МастерШеф" Мартиновська показала своє "нове лице" після пластики (ФОТО)

Ольга Мартиновська. Фото: instagram / olga_martynovska

Знімки з’явилися на сторінці Instagram самої Мартиновської та однієї з профільних косметологічних клінік. На фото показано порівняння "до і після", де помітні зміни у стані шкіри та загальному тонусі обличчя.

За даними клініки, зірка пройшла індивідуально підібраний курс процедур, який включав ліфтинг, біоревіталізацію, ін’єкційні методики, екзосомну терапію, крапельниці для відновлення, а також корекцію окремих зон обличчя. У повідомленні наголошується, що йдеться не про радикальну зміну зовнішності, а про комплексний догляд, спрямований на покращення якості шкіри.

Зірка ”МастерШеф” Мартиновська показала своє ”нове лице” після пластики (ФОТО) - фото 2

Ольга Мартиновська. Фото: instagram / olga_martynovska

Зірка ”МастерШеф” Мартиновська показала своє ”нове лице” після пластики (ФОТО) - фото 2

Ольга Мартиновська. Фото: instagram / olga_martynovska

Медики та представники клініки підкреслюють, що головною метою було "освіження" обличчя, підвищення пружності та зволоження шкіри, при збереженні природних рис.

"Історія Ольги — про дуже сучасне ставлення до себе: не чекати моменту, коли "вже треба щось робити", а обирати регулярну професійну турботу", — пише косметична клініка про співпрацю з 35-річною Ольгою Мартиновською.

Ольга Мартиновська — відома українська шеф-кухарка, рестораторка та суддя проєкту "МастерШеф Україна". Переможниця 3-го сезону шоу "МастерШеф", випускниця престижної паризької кулінарної школи Le Cordon Bleu та співвласниця французького ресторану Les Foodies. З 2020 року суддя телешоу "МастерШеф. Професіонали" та класичного "МастерШеф".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Ектор Хіменес-Браво зробив пластичну операцію.

Також "Коментарі" писали, що зірка "МастерШеф" і дружина депутата виїхала з України.



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Джерело: https://www.instagram.com/p/DZHmClnDiNS/
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